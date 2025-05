Braun OSTRO o PIT, CIT i ZUS w debacie Republiki! Sommer: Raka się nie wygasza, tylko wycina [VIDEO]

- Reklama -

Dr Tomasz Sommer ocenił po debacie telewizji Republika, że najbardziej wolnościowy program spośród kandydatów ma Grzegorz Braun. Zaznaczył jednak, że ZUS-u by nie wygaszał, jak zaproponował Braun, ponieważ „raka się nie wygasza tylko szybko wycina”.

Grzegorz Braun podczas tzw. debaty w propisowskiej telewizji Republika mówił o potrzebie deregulacji polskiej gospodarki.

– Polską gospodarkę, polską przedsiębiorczość i tych, którzy dają pracę innym i tym, którzy jej poszukują, PIT, CIT – do likwidacji. ZUS – do wygaszenia – powiedział Grzegorz Braun.

– Dawne zobowiązania muszą być wypełnione. Ale nie należy zaciągać nowych. Nie należy wciągać polskiej przedsiębiorczej młodzieży do piramidy finansowej – podkreślił Braun.

Lider KKP mówił, że trzeba „deregulować, dywersyfikować, decentralizować po to, żeby Polska odżyła, żeby polska przedsiębiorczość wydobyła się spod tych hałd biurokratycznego ucisku podatkowego, ucisku”.

– Proponowane rozwiązanie brzmi w teorii interesująco, ale to za wolno. W tym tempie uwolnimy się może za 200-300 lat, kiedy Polski już nie będzie. A zatem trzeba nam ustawy Wilczka, czy może Wilka. Po prostu, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Polaków nie trzeba uczyć pracować, nie trzeba zachęcać do pracy. Sami to robią, jeśli widzą sens działania – podsumował Grzegorz Braun.

Do tej wypowiedzi odniósł się na X redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

„Podczas dzisiejszej debaty prezydenckiej widać po raz kolejny, że najbardziej wolnościowy program ma Grzegorz Braun, który postuluje zniesienie PIT i CIT oraz wygaszenie ZUS” – napisał na X dr Sommer.

„Ja bym ZUS nie wygaszał, bo raka się nie wygasza tylko szybko wycina. I tak samo trzeba zrobić z ZUS-em. Normalni ludzie na tym nie stracą” – podkreślił dr Tomasz Sommer.