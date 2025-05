Brak poważnych wyroków rozzuchwala. Ostatnie Pokolenie blokuje S8 w Warszawie i zapowiada kolejne utrudnienia

- Reklama -

Klimatyści z Ostatniego Pokolenia zablokowali trasę S8 w Warszawie w kierunku Białegostoku. Blokada rozpoczęła się po godz. 16 w trakcie szczytu na drogach w stolicy, co poważnie utrudnia życie normalnym ludziom oraz może utrudniać przejazd służb ratunkowych do nagłych sytuacji.

Klimatyści mają banery z napisami „Trzaskowski zatrzymaj blokady” i „Tania kolej, nie autostrady”. Utrudniają życie w imię swojej klimatystycznej wiary ludziom zmierzającym trasą S8 na wysokości ul. marymonckiej.

„Swój protest rozpoczęli po godzinie 16, czyli w momencie trwającego popołudniowego szczytu na stołecznych drogach” – przyznaje tvn24.pl.

Ludzie reagują nerwowo na utrudnianie życia klimatystów rozzuchwalonych symbolicznymi wyrokami lub ich brakami. Jednak z kobiet próbowała bronić się przed ich blokadą używając gazu pieprzowego.

– Kierowcy próbują ściągać uczestników z drogi, policji jeszcze nie ma – przekazał reporter TVN Warszawa.

Korek rozciągnął się na siedem kilometrów. Na miejsce blokady przyjechała policja.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o spowodowanych przez klimatystów utrudnieniach na drogach. Występują one na odcinku od węzła Broniewskiego do węzła Wisłostrada. Drogowcy oceniają, że potrwają one do godz. 18.

Rzecznik Ostatniego Pokolenia Martyna Leśniak zapowiedziała wcześniej wiele kolejnych blokad i imię wiary w klimatyzm.

– Cały czas czekamy i jesteśmy otwarci na jakąkolwiek reakcję ze strony prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – mówiła Leśniak.

Pretekstem do utrudniania ludziom życia przez klimatystów z Ostatniego Pokolenia jest zignorowanie ich żądań przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

„Ostatnie Pokolenie dało wybór Rafałowi Trzaskowskiemu, liderowi wyścigu prezydenckiego i Prezydentowi Warszawy: albo poprze postulaty walczące z wykluczeniem transportowym i zorganizuje spotkanie z Premierem, albo w jego mieście będą protesty w ogniu kampanii prezydenckiej. Miał czas na to do 4 maja. Rafał Trzaskowski wybrał protesty. Dlatego dziś kilkadziesiąt osób z całej Polski maszeruje przez mosty w centrum Warszawy” – przekazali klimatyści w oświadczeniu w poniedziałek.