Potężny pożar w Londynie! Płonie transformatornia. Na miejscu zastępy straży pożarnej [FOTO/VIDEO]

Około 100 strażaków bierze udział w akcji gaszenia pożaru transformatorni w dzielnicy Maida Vale w zachodnim Londynie – podał we wtorek dziennik „Independent”. Jak poinformowała straż pożarna, ogień przeniósł się na dach sąsiedniego budynku. Przyczyna pożaru nie jest znana.

Straż odebrała ponad 170 zgłoszeń. Na miejscu zdarzenia, niedaleko stacji metra Warwick Avenue, pracuje co najmniej 15 zastępów straży pożarnej.

– To bardzo widoczny pożar, towarzyszy mu dużo dymu – powiedział jej przedstawiciel strażaków uczestniczących w akcji gaśniczej Paul Morgan. Zaapelował do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz o niezbliżanie się do tego obszaru.

W związku z pożarem ewakuowano około 80 osób.

Do pożaru doszło zaledwie kilka tygodni po pożarze w stacji elektroenergetycznej na zachodzie Londynu, który spowodował przerwę w dostawie prądu na lotnisku Heathrow, powodując poważne utrudnienia dla podróżnych na całym świecie.