Kierowca wjechał w tłum ludzi na festiwalu. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych [VIDEO]

Są ofiary śmiertelne i wielu rannych po wjechaniu kierowcy w tłum podczas ulicznego festiwalu w sobotę wieczorem czasu miejscowego w Vancouver w zachodniej Kanadzie – poinformowała tamtejsza policja.

Jak przekazano, kierowca został schwytany przez policję. Nie jest znany bilans ofiar, ani potencjalny motyw sprawcy.

Policja i władze zapowiedziały, że wkrótce podadzą więcej szczegółów dotyczących zajścia.

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać służby ratunkowe, policję, a na ziemi leżą ludzie.

Według mediów do tragedii doszło podczas ulicznego festiwalu społeczności Filipińczyków – Lapu Lapu.

Burmistrz Vancouver Ken Sim podkreślił, że jest zszokowany i zasmucony tą tragedią.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL

— Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025