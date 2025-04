Tajemniczy ruch papieża Franciszka. Tuż przed śmiercią opróżnił konto w banku

- Reklama -

Papież Franciszek niedługo przed śmiercią opróżnił swoje konto osobiste. Chodzi o sporą sumę. Co się z nią stało?

Tuż przed swoją śmiercią, która nastąpiła w Poniedziałek Wielkanocny nad ranem, papież Franciszek polecił, by opróżniono jego konto osobiste. Środki przeznaczył na pomoc placówce, którą często odwiedzał.

Chodzi o zakład karny w Rzymie Regina Coeli – a konkretnie część przeznaczoną dla nieletnich. To właśnie to więzienie papież odwiedził w Wielki Czwartek, na kilka dni przed śmiercią. Ubolewał, że stan jego zdrowia nie pozwolił mu na wykonanie gestu obmycia nóg więźniom – jak to miało miejsce we wcześniejszych latach w tym dniu.

O wizycie papieża, który wspomógł finansowo ze swoich środków zakład karny, opowiedział biskup pomocniczy Rzymu i papieski delegat ds. więzień Benoni Ambarus. Towarzyszył on Franciszkowi podczas tej wizyty.

Przyznał, że papież był zmęczony chorobą i bardzo słaby, jednak zdawał sobie sprawę, że jego obecność w tym miejscu jest ważna. – Więźniowie widzieli w nim swoją nadzieję – powiedział.

Nazywany przez papieża „Don Ben” biskup opowiedział papieżowi, że zakład płaci wysoką ratę kredytu hipotecznego za fabrykę, w której młodzi więźniowie produkują makaron. Wskazał, że gdyby choć częściowo dług został spłacony, wówczas można byłoby obniżyć cenę makaronu, zwiększyć produkcję i zatrudnić więcej młodych więźniów.

Wtedy papież bez wahania zdecydował się przekazać wszystko, co miał na swoim prywatnym koncie na ten cel. Franciszek oddał 200 tys. euro, czyli ponad 800 tys. zł.

Bp Ambarus stwierdził, że po śmierci Franciszka więźniowie czują się osieroceni. Wizyty papieża sprawiały, że czuli się ważni i widziani. – Robię, co mogę, żeby jego (papieża – przyp. red.) umiłowane dzieci mogły być na pogrzebie. Zobaczymy, co się uda – powiedział.

Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się w sobotę 26 kwietnia o godz. 10:00. Papież spocznie w grobie przygotowanym w bazylice papieskiej Santa Maria Maggiore w Rzymie.