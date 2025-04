Orban odpowiada Tuskowi. „Drogi Donaldzie…”

- Reklama -

Premier Donald Tusk zarzucił premierowi Orbanowi chęć wyjścia z UE. Ten odpowiedział na wpis premiera III RP deklarując przynależność do Brukseli i wyrażając wiarę w to, że można UE zreformować.

„Premier Orban mówi dziś otwarcie o wyjściu Węgier z Unii Europejskiej. Warto było wygrać wybory, żeby marzenie Kaczyńskiego o 'Budapeszcie w Warszawie’ nigdy się nie spełniło. To też jest stawką najbliższych wyborów” – napisał wczoraj wieczorem premier Donald Tusk na X.

Premier Tusk doczekał się odpowiedzi od premiera Węgier. Viktor Orban odpisał mu w języku angielskim.

„Drogi Donaldzie, nie unoś swoich nadziei tak wysoko. Węgry nie opuszczą UE” – napisał Orban.

Następnie wyraził życzenie, że „przekształcimy ją za pomocą @PatriotsEU, aby przywrócić ją do stanu, w jakim była, gdy dołączyły Polska i Węgry” – przekonywał premier Węgier.

„Wtedy brukselscy biurokraci służyli ludziom, a nie sobie. Wtedy brukselscy biurokraci nie ingerowali w wewnętrzne debaty polityczne państw członkowskich, tak jak robią to obecnie w Polsce i na Węgrzech” – twierdził premier Węgier.

