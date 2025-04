Braun, Trzaskowski, Nawrocki, Mentzen, Jakubiak, Woch i inni. Debata prezydencka w zupełnie innej formule

- Reklama -

W poniedziałek o godz. 18 „Super Express” organizuje nietypową debatę. Pytania będą zadawali sobie nawzajem kandydaci. „Bez cenzury, bez uników – twarzą w twarz” – czytamy na se.pl.

W ostatnich latach w mediach debaty praktycznie nie istnieją. Krótkie odpytywanki z możliwością odpowiedzi przez minutę czy dwie to nie debata, a właśnie odpowiadanie na pytania.

Ostatnie niby-debaty raczej były swoistym show komediowo-teatralnym. Najwyraźniej „Super Express” chce zmienić ten trend.

W poniedziałek 28 kwietnia o godz. 18 ma odbyć się organizowana przez SE debata prezydencka.

„Trzaskowski, Nawrocki, Mentzen, Hołownia, Senyszyn, Biejat to tylko skromna część nazwisk, które wezmą udział w naszej debacie! Wszystkich 13 kandydatów zostało zaproszonych do udziału w walce o głosy Polaków i zdecydowało się wziąć udział w debacie! To może być najbardziej ognista debata tej kampanii” – czytamy na se.pl.

„Debatę poprowadzą wieloletni dziennikarze „SE”: Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu” oraz Jacek Prusinowski, prowadzący „Sedno sprawy”. Obaj są doskonale znani z programów „Super Expressu” i licznych debat, które wcześniej organizowaliśmy” – zapowiedziano.

Formuła debaty ma być inna od dotychczasowych, które w sumie niesłusznie nazywano „debatami”. W pierwszej rundzie „kandydaci przepytują siebie nawzajem, będą mieli też czas na riposty i polemiki”

„Druga – to krótkie, ale mocne, 90-sekundowe oświadczenia – czas na ostatnie ciosy i błyskotliwe podsumowania” – podaje se.pl.