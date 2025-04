Klaus Schwab ustąpił ze stanowiska. Kto zostanie szefem sekty globalistów?

- Reklama -

Założyciel i wieloletni przywódca Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab ustąpił ze stanowiska. Teraz pojawia się pytanie: Kto zastąpi czołowego globalistę?

88-letni Schwab przez dekady prowadził „lobbing”, dbał także o rozwój ideologiczny politycznych liderów, którzy spotykali się co roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Prowadził też tzw. szkołę liderów.

„Po moim niedawnym ogłoszeniu i wchodząc w 88. rok życia, zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska przewodniczącego i członka Rady Powierniczej ze skutkiem natychmiastowym” – oświadczył Schwab w stanowisku opublikowanym na stronie WEF, datowanym na 21 kwietnia 2025 r.

Nawiązał do swojej deklaracji z maja 2024 roku, kiedy to po raz pierwszy mówił o tym, że zamierza ustąpić z kierowania Światowym Forum Ekonomicznym.

Kto przejmie globalistyczną pałeczkę? Jak czytamy, Rada Powiernicza jednogłośnie wyznaczyła na tymczasowego przewodniczącego wiceprzewodniczącego Petera Brabecka-Letmathe’a. Powołano także komisję, która ma wybrać przyszłego przewodniczącego WEF.

Everyone cheering Klaus Schwab’s exit from the @wef should be careful what they wish for.

His replacement is none other than Peter Brabeck-Letmathe — ex-Nestlé CEO, supporter of the 4th Industrial Revolution, food supply poisoner, and the guy who said water isn’t a human right. pic.twitter.com/kyXR3Jk5Bb

— Dr. Simon Goddek (@goddeketal) April 22, 2025