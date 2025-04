Pogoda na Wielkanoc. Ciepło w większości kraju, jeden region chłodniejszy, lokalne opady

- Reklama -

Wielkanoc pogodna prawie w całym kraju, w sobotę, niedzielę i poniedziałek do 24 st. C, jedynie na Pomorzu temperatura niższa do 13 st. C. – taką pogodę zapowiada Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodał, że deszcz możliwy jest na Mazowszu, Suwalszczyźnie i w rejonach górskich.

W Wielką Sobotę temperatura do 22-23 st. C, tylko na Pomorzu i zachodzie nieco chłodniej, prognozuje się 14-15 st. C. Pojawią się także przelotne opady deszczu.

„Natomiast niedziela to powrót cieplejszej aury” – poinformował z rzecznik prasowy IMGW Walijewski. Dodał, że przelotny deszcz będzie utrzymywać się głównie na północy kraju i w województwie mazowieckim. Tam na termometrach będzie maksymalnie 17-19 st. C. Pozostała część kraju bez opadów, do 23-24 st. C.

W poniedziałek w całym kraju będzie nawet do 24 st. C z wyjątkiem Pomorza, gdzie prognozuje się od 11 do 13 st. C. Możliwe opady prognozowane są w górach i na Suwalszczyźnie.

Rzecznik IMGW zwrócił uwagę na pył, który przyszedł do Polski znad Sahary i może utrzymać się w powietrzu do niedzieli, 20 kwietnia. Pył może wpłynąć negatywnie na alergików.

Ekspert dodał, że do końca tygodnia noce będą ciepłe – temperatura wyniesie nawet 15 st. C. Od najbliższej środy przyjdzie jednak ochłodzenie. Temperatura znacząco spadnie, w ciągu dnia wyniesie ok. 12 st. C.