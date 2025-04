Kolejny pożar „zielonej” fabryki. Mieszkańcy w strachu [VIDEO]

- Reklama -

W szkockim mieście Kilwinning po raz drugi w ciągu roku doszło do pożaru w zakładzie recyklingu baterii. Lokalni mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Ogień był widoczny z dużej odległości, wokół unosiły się gęste kłęby dymu. Władze zdecydowały o ewakuacji okolicznych mieszkańców ze względu na zagrożenie toksycznymi oparami i potencjalnymi wybuchami, które mogły być spowodowane przez składowane na terenie zakładu baterie litowo-jonowe.

Strażacy walczyli z żywiołem przez wiele godzin, a akcja gaśnicza była utrudniona przez specyfikę materiałów znajdujących się w zakładzie.

Jak opisuje brytyjski nadawca BBC, mieszkańcy nie kryli przerażenia i frustracji. Wielu z nich podkreślało, że to już drugi tak poważny incydent w ciągu roku w tym samym zakładzie. Pojawiły się pytania o standardy bezpieczeństwa oraz skuteczność nadzoru nad działalnością firmy zajmującej się recyklingiem baterii.

– To już drugi raz w ciągu roku. Boimy się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, a także o środowisko. Chcemy wiedzieć, jakie kroki zostaną podjęte, by taka sytuacja się nie powtórzyła – relacjonowała jedna z mieszkanek przed kamerą.

Władze lokalne zapowiedziały wszczęcie dochodzenia w sprawie przyczyn pożaru oraz ponowną ocenę procedur bezpieczeństwa w zakładzie. Mieszkańców to jednak nie pociesza. Ci zastanawiają się, czy za rok mają spodziewać się trzeciego wybuchu w „zielonej” fabryce.

Eksperci przypominają, że zakłady recyklingu baterii, zwłaszcza tych litowo-jonowych, są szczególnie narażone na ryzyko pożarów i wybuchów. Nawet niewielkie uszkodzenie baterii może prowadzić do gwałtownej reakcji chemicznej, która szybko wymyka się spod kontroli.

