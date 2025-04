Duża zmiana w nowym SONDAŻU. Trzaskowski i Mentzen wyraźnie tracą. Braun z ponad dwukrotnym wzrostem

- Reklama -

W najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News dwa pierwsze miejsca zajmują kandydaci promowani przez Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. Obaj notują wyraźną przewagę nad zamykającym podium kandydatem Konfederacji.

Gdyby wybory odbywały się dziś, do drugiej tury weszliby Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Na obecnego prezydenta Warszawy chce głosować 30,8 proc. respondentów, zaś na szefa Instytutu Pamięci Narodowej 25,6 proc.



W porównaniu do badania IBRiS dla Polsatu z marca, Trzaskowski traci bardzo wyraźnie, bo aż 5,6 pkt proc. To kolejny sondaż pokazujący spadek notowań kandydata KO. Z kolei Nawrocki stracił w tym czasie, ale tylko 0,3 pkt proc.

Podium zamyka kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, którego wskazało 12,4 proc. badanych. Prezes Nowej Nadziei zanotował największy spadek spośród wszystkich kandydatów. W porównaniu do badania z marca, Mentzen stracił 5,7 pkt proc.

Pozostali kandydaci zostają daleko w tyle. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest czwarty z wynikiem 6,6 proc. Kandydat Trzeciej Drogi nieco umocnił swą pozycję, zyskując 1,2 pkt proc.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się przedstawiciele skrajnej lewicy. Na Magdalenę Biejat (Lewica) chciałoby zagłosować 5,6 proc. badanych (wzrost aż o 3 pkt proc), a na Adriana Zandberga (partia Razem) 3,6 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.).

Traci natomiast dziennikarz Krzysztof Stanowski, którego popiera obecnie 1,3 proc. badanych, co oznacza spadek poparcia o 0,9 pkt proc. W odmiennej sytuacji jest polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun, którego również wskazało 1,3 proc. osób, ale oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do sondażu z marca (wzrost o 0,8 pkt proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się Marek Jakubiak z poparciem 1,2 proc. ankietowanych (wzrost o 0,3 pkt proc.), Joanna Senyszyn, którą wskazało 1 proc. badanych, Artur Bartoszewicz z wynikiem 0,4 proc., Maciej Maciak popierany przez 0,2 proc. osób oraz Marek Woch z 0 proc. wskazań.

Wzrosła zdecydowanie liczba niezdecydowanych. Obecnie jest ich aż 9,9 proc., podczas gdy miesiąc temu było ich o 4,5 pkt proc. mniej.

Widać wyraźnie, że w nowym sondażu tracą wszyscy trzej kandydaci z przodującej w badaniach trójki, a zyskują niemal wszyscy (oprócz Stanowskiego) dotychczas niżej notowani. W przypadku kandydatów wywodzących się z Konfederacji oznacza to spadek poparcia dla Mentzena i wzrost notowań Brauna.