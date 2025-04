Bosak o debacie w Końskich. „Za kulisami, wydarzyło się coś, o czym opinia publiczna nie wie”. Zapowiedział zawiadomienie do prokuratury [VIDEO]

- Reklama -

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. Poruszono m.in. temat „debaty prezydenckiej” Rafała Trzaskowskiego w TVP.

Przypomnijmy, że początkowo – w środę 9 kwietnia 2025 r. – Rafał Trzaskowski wezwał wyłącznie kandydata „obywatelskiego” PiS Karola Nawrockiego do debaty w Końskich 11 kwietnia. Szef IPN odpowiedział, że jest gotów do debaty stanąć, ale pod warunkiem, że dopuszczone do transmisji zostaną inne stacje telewizyjne – poza TVP, TVN i Polsatem. Jego sztab domagał się udziału TV Republika i wPolsce24.

TV Republika nie została dopuszczona do udziału, więc zorganizowała własną debatę o godz. 18 w piątek 11 kwietnia na rynku w Końskich – wraz z wPolsce 24 i TV Trwam. O 18:20 Rafał Trzaskowski napisał, że „przez szacunek dla innych kandydatów i przede wszystkim przez szacunek dla wyborców trzeba tę debatę rozszerzyć”.

Planowana na godz. 20:00 debata TVP rozpoczęła się ostatecznie przed godz. 21:00. Udziału ani w debacie TV Republika ani TVP nie wzięli Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun.

O nieobecność Mentzena w Końskich pytany był w poniedziałek Krzysztof Bosak. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, współprzewodniczący Konfederacji nie stracił na nieobecności.

– Myślę, że stracił przede wszystkim Rafał Trzaskowski, wchodząc w organizację czegoś, co całkowicie wymknęło mu się z rąk. Mam nadzieję też, że media przycisną sztab Platformy Obywatelskiej i TVP i zostanie wyjaśnione, kto za to wszystko płacił – czy była to impreza sztabu Platformy, która nie została oznaczona zgodnie z prawem, jako materiał Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, czy też była to produkcja TVP i mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii Platformy przez telewizję publiczną – stwierdził.

– Gdyby ten przypadek drugi miał miejsce, to co? – dopytywał Rymanowski.

– Myślę, że to jest sprawa, którą powinna zająć się PKW (Państwowa Komisja Wyborcza – przyp. red.). Jeżeli można było np. próbować zabrać Konfederacji subwencję za jeden rollup z poprzedniej kampanii wyborczej, wystawiony przez regionalną strukturę, to za sfinansowanie wydarzenia kampanijnego, nieopłaconego przez komitet – tym bardziej – wskazał.

– Przypomnę, że komisja wyborcza potrafiła się przyczepić do takich rzeczy, że np. ktoś miał z konta komitetowego nieopłaconą jedną domenę albo jakiś adres biurowy, którym się posługiwał – kompletnie małe rzeczy, a tutaj mamy do czynienia z czymś wartym miliony. Więc pytanie, kto za to płacił? – dodał.

Przypomnijmy, że przedstawicielka TVP Joanna Dunikowska-Paź podczas debaty w Końskich wyraźnie wskazała sztab Rafała Trzaskowskiego, jako organizatora przedsięwzięcia. – Organizatorem debaty jest sztab wyborczy kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a Telewizja Polska, TVN24 i Polsat News podjęły się przeprowadzenia i zrealizowania tej debaty – mówiła.

🚨„Organizatorem debaty jest sztab Rafała Trzaskowskiego.” 🚨 I nawet jest to nagrane. 😏⤵️#debata pic.twitter.com/l7ZtOHorqI — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) April 11, 2025

– Ja wczoraj posła Witczaka pytałem o to w programie telewizyjnym, zresztą u pana redaktora w Polsacie i poseł Witczak bardzo starannie unikał odpowiedzi. Inni nasi posłowie pytali w innych programach i widać wyraźnie, że politycy Platformy boją się tego tematu – ocenił Bosak.

– Tam, za kulisami, wydarzyło się coś, o czym opinia publiczna nie wie i uważam, że to nie jest błaha sprawa, dlatego że mamy ustawy, które regulują zarówno finansowanie kampanii wyborczych, jak i organizowanie debat przez TVP. Żeby to legalnie nazwać debatą, wszyscy powinni być zaproszeni – a nie byli. To była ustawka (…) – stwierdził.

– Rafał Trzaskowski o 18:20 zaprosił wszystkich kandydatów – przypomniał Rymanowski.

– Ale to jest kpina – skwitował Bosak.

– Może Sławomir Mentzen się spóźnił? – dopytywał prowadzący.

– On (Trzaskowski – przyp. red.) po prostu skapitulował przed marszałkiem Hołownią, który stwierdził, że wbije się na nieswoją imprezę i zobaczy, co z tego wyniknie – ocenił Bosak.

– Jakieś kroki prawne w tej sprawie zamierzacie podjąć? – pytał Rymanowski.

– Z tego, co wiem, nasi posłowie przygotowują zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Uważam, że prokuratura powinna się tej sprawie absolutnie przyjrzeć – oświadczył polityk Konfederacji.