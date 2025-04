Mentzen: To świetnie pokazuje, w jakim cyrku żyjemy

- Reklama -

Wczorajsza patodebata świetnie pokazuje, w jakim cyrku żyjemy, w jak marnej kondycji jest nasze państwo.

Finansowana z naszych pieniędzy, rzekomo bezstronna TVP produkuje organizowaną przez sztab Trzaskowskiego debatę z Nawrockim. Gdy Republika robi konkurencyjną debatę, nagle o 18:20 Trzaskowski z „szacunku do wyborców” zaprasza pozostałych kandydatów na swoją debatę do TVP na 20:00. I nagle magicznie okazuje się, że na miejscu nie ma dwóch mównic, tylko kilkanaście. To śmierdzi ustawką na kilometr. To jest złe na tak wielu poziomach. To jest robienie z ludzi idiotów, robienie cyrku zamiast normalnej debaty.

Mam dosyć tych ludzi, którzy jedyne co potrafią, to robić cyrk, z którego nic nie wynika. Nic nie wynika z awantury Kaczyńskiego z Giertychem w Sejmie. Nic nie wynika z robienia debat, na które nie zaprasza się wszystkich liczących się kandydatów. Nic nie wynika z tych wszystkich awantur, które cyklicznie między sobą organizują. Oni robią sobie cyrk, a nasze państwo coraz bardziej się psuje.

Sytuacja międzynarodowa robi się coraz gorsza. Wpływamy na bardzo niespokojne wody. I niestety nasze państwo nie wydaje się być solidnym okrętem.

Wymiar sprawiedliwości rozwalony. Rząd nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego ani niektórych wyroków Sądu Najwyższego. Ochrona zdrowia rozwalona. Wojsko Polskie ma amunicji na kilka dni wojny. Obrona cywilna nie istnieje. System podatkowy mamy jeden z najgorszych na świecie. Prąd najdroższy w Europie, a będzie jeszcze droższy, Odsetki od kredytów hipotecznych też najwyższe w całej Europie.

Obie te partie, przy uciesze swoich najbardziej zaangażowanych wyborów, pilnują tylko tego, żeby się nawzajem nawalać, kosztem Polski i Polaków. Nie zajmują się naprawą państwa. Przez te 20 lat POPiSu, nie mieliśmy istotnej reformy ochrony zdrowia, stale zmniejszały się zdolności produkcyjne naszej zbrojeniówki, podatki i przepisy były cały czas komplikowane, a zadłużenie publiczne rosło.

Jedni i drudzy podnoszą i komplikują podatki, wpuszczają do polski tysiące nielegalnych imigrantów, wdrażają Zielony Ład. A potem co kampanię wyborczą kłamią, że będą upraszczać podatki, zatrzymają imigrację i chcą rewizji Zielonego Ładu. A po wyborach? Podnoszą i komplikują podatki, wpuszczają imigrantów i wdrażają Zielony Ład.

Tak długo jak wyborcy będą wybierać tych patopolityków, będziemy mieli dalej patopaństwo, które organizuje patodebaty, ale nie potrafi zająć się niczym poważnym.

Obydwu tych plemion się nie przekona. Im wystarczy to, że Nawrocki robi pompki, a Trzaskowski się uśmiecha. Ale wierzę, że ludzi chcących, żeby wreszcie coś się w Polsce zmieniło, żeby wreszcie było normalnie, jest po prostu więcej. Wystarczy sprawić, żeby jeden z nich nie wszedł do drugiej tury i cały ten ich układ szlag trafi. Wtedy wreszcie, po tylu latach, coś się w Polsce zmieni. A my musimy Polskę zmienić, jak my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi!