Hołownia znów wezwał Mentzena do debaty. Doczekał się stanowczej odpowiedzi

Szymon Hołownia po raz kolejny wezwał Sławomira Mentzena do debaty. Szef sztabu kandydata Konfederacji stanowczo odpowiedział marszałkowi Sejmu.

„Więc jedynym, który boi się debaty jeden na jednego, jest dziś Mentzen. Przez jego tchórzostwo zamiast naszego starcia, w piątek w Końskich odbędzie się festiwal duopolu. Moje zaproszenie pozostaje aktualne. Panie Sławomirze Mentzenie, znajdzie Pan odwagę na debatę 1 na 1?” – napisał Hołownia w mediach społecznościowych.

Marszałek Sejmu nawiązał tym samym do nagłej propozycji Rafała Trzaskowskiego, który zaproponował debatę jedynie Karolowi Nawrockiemu i to już za dwa dni od rzucenia wyzwania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Trzaskowski nagle ogłosił debatę. Chce tylko jednego rywala. „POPiS zwiera szeregi”

Sztab Mentzena odpowiada Hołowni

Reakcja sztabu Sławomira Mentzena była natychmiastowa i jednoznaczna. Bartosz Bocheńczak przypomniał, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, gdy to Mentzen proponował debatę.

„Szymon Hołownia miał szansę debatować z naszym kandydatem. Nie chciał. Uważał, że mu się to nie opłaca. To jak bardzo się pomylił, widzimy wszyscy. Przespał mijankę, obudził się i doprasza się debaty, bo liczy na dodatkowe 2%. Nie chciał jej wtedy, więc nie dostanie jej teraz” – napisał w mediach społecznościowych szef sztabu Mentzena.

To nie pierwszy raz, gdy temat debaty między tymi politykami pojawia się w kampanii prezydenckiej. Mentzen proponował debatę liderowi Polski 2050 po raz pierwszy już pod koniec 2024 roku. Później kilkukrotnie wezwanie powtarzał.

Po raz ostatni pod koniec stycznia, gdy w Polsat News był pytany na przykład o debatę z Adrianem Zandbergiem.

– Z Adrianem Zandbergiem to my mieliśmy wiele ofert debat. Takich ofert było bardzo dużo i za każdym razem Adrian Zandberg nie chciał ze mną rozmawiać. Teraz w sondażach mam 14%, a on 3%, więc niech rozmawia z kimś, kto jest na jego poziomie w sondażach. Uważam, że świetna byłaby debata Grzegorz Braun-Adrian Zandberg. To są dwaj politycy o podobnym poziomie poparcia. Ja proponowałem debatę Szymonowi Hołowni, to zdaje się, że odmówił. (…) Z chęcią bym podebatował z Szymonem Hołownią, żeby się okazało, który z nas rzeczywiście jest trzecią drogą, który z nas jest jedyną drogą po to, żeby wreszcie zakończyć duopol POPiS-u – mówił pod koniec stycznia Mentzen.

Wówczas Hołownia nie był zainteresowany. Dziś to Mentzen nie jest zainteresowany i sugeruje, że 1 na 1 może się zmierzyć z Nawrockim lub Trzaskowskim. A pierwotną odmowę Hołowni Mentzen skomentował tak: