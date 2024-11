22 miesiące bezprawnej cenzury. Portal nczas.com odblokowany. Sommer: Będziemy, aż do skutku, żądać pociągnięcia winnych do odpowiedzialności

- Reklama -

Wszystko wskazuje na to, że po blisko 22 miesiącach bezprawnej blokady przez ABW portalu nczas.com, strona została odblokowana. Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer zapowiada, że odblokowanie portalu nie zamyka sprawy.

Portal nczas.com zablokowany przez państwowe służby 9 lutego 2023 roku. Wówczas zaczęły spływać do nas pierwsze informacje o niewyświetlaniu się strony. Dobę później na nczas.com nie mógł wejść już nikt, kto korzysta z domyślnych ustawień polskich serwerów DNS.

Stało się jasne, że nczas.com stał się ofiarą cenzury. Z biegiem czasu okazało się, że stoi za nią Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego? Tego oficjalnie do dzisiaj nie wiadomo. Stanisław Żaryn, ówczesny rzecznik koordynatora służb specjalnych, przywoływał jedynie zapis ustawy Prawo Telekomunikacyjne, który mówi o tym, że „przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeśli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty”.

Żadnych konkretów, przykładów rzekomego zagrożenia nie podano. Ot, po prostu służby postanowiły z dnia na dzień wyłączyć stronę, odciąć czytelników od niewygodnych z punktu widzenia mainstreamu informacji, a wydawcę pozbawić możliwości swobodnego prowadzenia biznesu i zarabiania.

Ze strony „Najwyższego Czasu!” rozpoczęła walka z państwową machiną. Jeszcze w marcu 2023 roku założyliśmy sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Do dzisiaj nie uzyskaliśmy odpowiedzi. W październiku br. złożono zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ABW.

W piątek, 22 listopada 2024 roku, pojawiły się pierwsze sygnały, że strona nczas.com została odblokowana. Czytelnicy zaczęli nam zgłaszać, że w końcu widzą nasz stary portal. Nie wszyscy operatorzy jeszcze zareagowali, wiec blokada może się u różnych dostawców Internetu wciąż utrzymywać.

„Po blisko 22 miesiącach bezprawnej blokady dokonanej za zgodą polityków PiS, ABW odblokowało stronę nczas.com. Oczywiście to nie zamyka sprawy – będziemy, aż do skutku, żądać pociągnięcia winnych do odpowiedzialności oraz walczyć o odszkodowanie za to jawne bezprawie” – napisał w mediach społecznościowych Sommer.

Wcześniej zapowiadał, że będzie się domagał odszkodowania w kwocie 100 tysięcy złotych za każdy miesiąc blokowania działalności portalu. Więcej o tym, jak wyglądała cała sprawa pisaliśmy w artykule Jak państwo niszczy „Najwyższy Czas!”. Sommer: To się z jakichś tajemniczych przyczyn nie dzieje.

Portal nczas.com przez ten cały czas funkcjonował, bowiem wciąż mogli go odwiedzać czytelnicy z zagranicy albo Ci, którzy odpowiednio ustawili DNS, dzięki czemu omijali cenzurę. W międzyczasie powstał bliźniaczy portal nczas.info, do którego dostęp mają wszyscy i który tym samym stał się głównym portalem „Najwyższego Czasu!”.

Na pytania, czy po zdjęciu blokady będzie działał jeden z portali, czy oba równocześnie, Sommer odpowiada: „Na razie będą dwa – nczas.com przez tę blokadę ma szkody reputacyjne, co wiąże się z sekowaniem przez Googla, więc musimy na spokojnie przeanalizować sytuację”.

Sądowa walka z bezprawnymi działaniami służb nadal trwa.