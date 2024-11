Ruszają skoki narciarskie. Co zwojują Polacy?

- Reklama -

Kazimierz Długopolski uważa, że rozpoczynający się w weekend w Lillehammer sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie dla Polaków podobny pod względem wyników do poprzedniego, czyli kiepski. Dwukrotny olimpijczyk dodał, że trudno ocenić formę jedynie zmagających się z urazami Kamila Stocha i Piotra Żyły.

W poprzednim sezonie najlepiej z biało-czerwonych spisał się Aleksander Zniszczoł, który zakończył cykl na 19. miejscu i jako jedyny stanął na podium pucharowego konkursu. Żyła był 25., Stoch – 26., Dawid Kubacki – 28., Paweł Wąsek – 47., a Maciej Kot – 55.

„Wszyscy kadrowicze według mnie latem prezentowali podobny poziom. Co do Kamila i Piotrka, to trudno powiedzieć, bo z powodu kontuzji czy zabiegu praktycznie nie startowali, no i Stoch idzie indywidualnym tokiem szkolenia. Ale pozostali jakoś szczególnie nie zachwycili” – powiedział PAP Długopolski.

Jak dodał, właśnie dlatego liczy na miłe zaskoczenie ze strony Stocha i Żyły.

„Na pewno są głodni skakania, są też tak doświadczeni, że na pewno wyrzucili już z głowy problemy zdrowotne. To w sumie zawsze daje dobre efekty” – podkreślił uznany szkoleniowiec skoków narciarskich, który od 2009 roku szkoli zawodników zakopiańskiego AZS, klubu, w którym w latach 2009-12 trenował również Stocha.

Zdaniem uczestnika igrzysk w Sapporo (1972) i Lake Placid (1980) pozostali również są w stanie dostarczyć kibicom trochę radości.

„Myślę, że potrafią skakać, więc z ich strony emocji i walki o ’10’ nie zabraknie. Nie wykluczam też, że tak jak w poprzednim sezonie będzie pierwsza trójka, bo przecież Zniszczoł w marcu dwukrotnie stanął na trzecim stopniu podium – w Lahti i Planicy” – wskazał Długopolski.

W Norwegii wystartują Kubacki, Stoch, Zniszczoł, Kot i Wąsek, który triumfował w Letniej Grand Prix, ale wielu czołowych zawodników startowało jedynie w wybranych konkursach.

W składzie nie znalazł się Żyła, który wciąż wraca do formy po sierpniowej operacji kolana.

W Lillehammer sezon zainaugurują też kobiety. W kadrze znalazły się: Pola Bełtowska, Nicole Konderla, Natalia Słowik i Anna Twardosz.

Pierwszym konkursem PŚ w Norwegii będzie piątkowa rywalizacja drużyn mieszanych.