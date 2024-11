Ostrzał pojazdów pasażerskich. Nie żyje kilkadziesiąt osób [VIDEO]

- Reklama -

Co najmniej 38 osób zginęło w czwartek w ostrzale dwóch konwojów pojazdów pasażerskich w prowincji Chajber Pasztunchwa w północno-zachodnim Pakistanie – przekazały władze lokalne. Wśród ofiar zamachu było dziecko i co najmniej jedna kobieta – poinformowała agencja Reutera.

Rannych zostało 29 osób. – To wielka tragedia, a liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie – oświadczył urzędnik prowincji Nadeem Aslam Chaudhry.

Na obszarze plemiennym Pakistanu graniczącym z Afganistanem od dekad trwają konflikty pomiędzy spierającymi się o ziemię większością sunnicką i mniejszością szyicką. Dotąd żadna grupa nie przyznała się do odpowiedzialności za atak.

Jak podały władze lokalne, konwoje przewoziły pasażerów między Peszawarem a Parachinar.

Zdaniem agencji AP ofiarami zamachu są szyici, stanowiący około 15 proc. liczącej 240 mln ludności Pakistanu, ale dominujący w rejonie Kurram, w którym doszło do ataku. W wyniku tego samego konfliktu latem doszło do starć pomiędzy obiema grupami w których zginęło blisko 50 osób.

#Alert

Unknown militants attacked the vehceil convoy of Shiites in the Kurm region of Khyber Pakhtunkhwa; 17 people were killed and 32 others were injured.#Kuram pic.twitter.com/x6tOPgDGIK

— نقطةNUQTA (@NUQTA31) November 21, 2024