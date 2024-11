Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta? Kaczyński zabrał głos

- Reklama -

Czy już w sobotę poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta? Tę datę sasugerował Tobiasz Bocheński, który wymieniany jest wśród potencjalnych kandydatów. Sprawę skomentował takze prezes Jarosław Kaczyński.

– Taki scenariusz jest brany pod uwagę – przyznał w poniedziałek na antenie Radia Zet Tobiasz Bocheński, pytany o to, czy nazwisko kandydata PiS zostanie ogłoszone w sobotę.

- Reklama -

Sam Bocheński jest wymieniany wśród potencjalnych kandydatów i niejednokrotnie zaznaczał, że chętnie weźmie udział w wyścigu po fotel prezydencki.

Sprawę ujawnienia nazwiska kandydata na prezydenta skomentował także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– My prawdopodobnie podejmiemy decyzję, nie wiedząc, który z kandydatów z drugiej strony będzie, więc to na pewno nie wpłynie (na decyzję PiS – przyp. red) – powiedział na konferencji prasowej polityk. – Chociaż ja bym się przyłączył do tego zdania, że dobrze by było, ale mamy swój kalendarz – dodał.

Kandydata Kooalicji Obywatelskiej poznamy po 22 listopada. Już wiadomo, ze będzie to albo Radosław Sikorski, albo Rafał Trzaskowski. Obaj politycy zmierzą się ze sobą w prawyborach.