Wyrzykowski na policji za „króliczki”. „Dorwali mnie” [VIDEO]

Były działacz Konfederacji Paweł Wyrzykowski ma problemy z powodu swojej działalności na rzecz ochrony polskiej granicy przed nielegalnymi migrantami.

Kilka dni temu Paweł Wyrzykowski udostępnił na X zdjęcia nielegalnych imigrantów. Niektórzy pokazywali dziwne gesty przystawiając dłonie z wyciągniętymi palcami wskazującymi do głowy. „Nowe króliczki” – napisał Wyrzykowski w komentarzu do zdjęć.

Aktywista proimigrancki, pomagający de facto w przemycie nielegalnych imigrantów, Piotr Czaban zgłosił działalność Wyrzykowskiego na policję.

„Jak myślicie, kim Polska Policja zajmie się w pierwszej kolejności?

A) przemytnikami nielegalnych migrantów, na co dowody sami umieszczają w internecie

B) kolejnymi dziesiątkami bezpodstawnych donosów na osobę, która od dekady jest weryfikowana przez szereg instytucji rozsianych po całym kraju jako jednoznacznie i bez żadnej wątpliwości niewinna, praworządna, bezzasadnie?” – pytał 6 lipca na X Wyrzykowski.

„Do wszystkich, którzy się martwią: spokojna Wasza głowa. Ja ani głupi ani strachliwy nie jestem, co przez ponad dekadę wielokrotnie udowodniłem. Oni za to są nieudacznikami, co także wielokrotnie przez dekadę udowodnili” – dodał.

8 lipca działacz dodał nagranie, na którym informuje, że właśnie odwiedził komisariat policji.

– W sprawie wiadomej. Jak ktoś nie wie, o co chodzi – bronimy polskich granic, bronimy bezpieczeństwa polskich kobiet, bronimy integralności terytorialnej państwa i nie tylko naszego państwa, ale też przecież Unii Europejskiej, za co powinna nam płacić – wyjaśnia na nagraniu Wyrzykowski.

Prawicowiec mówi na nagraniu, że „sprawa jest bardzo medialna”, a „tryb przyśpieszony” i dlatego przesłuchanie odbyło się późnym wieczorem.

– Powiem wam, że bardzo kulturalnie, bardzo w porządku [przesłuchanie], tylko jedna sprawa, dziwi mnie jedna rzecz. Dlaczego państwo polskie jest stawiane na baczność i wszystkie media, kiedy ktoś, tak jak ja, zrobi tą rzecz, którą ja zrobiłem i pokazałem na X, a kiedy został raniony, później ze skutkiem tragicznym, polski żołnierz z granicy to państwo polskie to tuszowało, żeby tylko do wyborów nic się nie ujawniło? – pyta Wyrzykowski.