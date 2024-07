Udany debiut Mentzena? Rok: To konflikt interesów

- Reklama -

Debiut giełdowy spółki czynnego polityka, choć zgodny z prawem, jest moralnie naganny – ocenia etyk biznesu prof. Bolesław Rok. We wtorek na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Mentzen, której prezesem jest poseł Konfederacji Sławomir Mentzen.

Kurs akcji spółki Mentzen w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect wzrósł na otwarciu o 22,5 proc., do 44,10 zł. Ceną odniesienia dla akcji spółki było 36 zł. Około godziny 16.10 kurs rósł już o 69,44 proc. do 61,00 zł, a obroty przekroczyły 15,5 mln zł i były najwyższe spośród wszystkich spółek notowanych na NewConnect. W tym samym czasie obroty na całym rynku NewConnect wyniosły 20,7 mln zł.

Profesor Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego, choć zastrzegł, że debiut spółki czynnego polityka na giełdzie jest całkowicie zgodny z prawem, to może jednak budzić wątpliwości etyczne.

„Sam fakt, że się nad tym zastanawiamy powoduje, że coś jest nie tak. Bo wybieraliśmy kogoś (do Sejmu – dop. red.), po to by zajmował się sprawami istotnymi dla państwa i obywateli. Teraz widzimy, że ta osoba wykorzystuje ten potencjał, by zarabiać w biznesie” – powiedział.

„W mojej ocenie jest to moralnie naganne i ewidentnie jest tak, że ta osoba zarabia na swojej popularności, którą daliśmy mu my – obywatele w procesie demokratycznym. To jest powód dla którego zawiódł nasze oczekiwania i to budzi sprzeczne uczucia i uznajemy, że dzieje się coś dziwnego, i że nie powinno tak być” – powiedział.

W jego ocenie fakt, iż media, opinia publiczna poświęcają spółce Mentzena uwagę powoduje, że napędza kurs jej akcji. „To jest wykorzystywanie do celów materialnych, finansowych swojej popularności, którą ta osoba zawdzięcza demokratycznym wyborom i byciu politykiem” – podkreślił.

Grupa Kapitałowa Mentzen prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz obsługi księgowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Działalność grupy polega na oferowaniu usług przede wszystkim w oparciu o model subskrypcyjny.

W ofercie uplasowano 350 tys. akcji spółki, po maksymalnej cenie 36 zł za akcję. Wartość oferty wyniosła 12,6 mln zł.