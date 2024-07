„Nie odbierzecie mi wiary w Boga (…) i moich prawicowych poglądów”. Mocne oświadczenie reprezentantki Polski

- Reklama -

Zofia Klepacka stale atakowana od pięciu lat. Wystarczył jeden wpis na Facebooku krytykujący Trzaskowskiego i LGBT, by musiała mierzyć się z ogromną falą hejtu. Wydała swoje oświadczenie. „Nie odbierzecie mi wiary w Boga…”

Zofia Klepacka, windsurferka, mistrzyni i dwukrotnie wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X, a także brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, zamieściła na mediach społecznościowych mocne oświadczenie. Jest ono odpowiedzią na nieustanną falę hejtu, który – zgodnie z jej słowami – wylewa się na nią już od 2019 roku.

Co powiedziała zawodniczka

– Od 2019 roku, do kiedy sprzeciwiłam się karcie LGBT, notorycznie takie portale, telewizje, gazety jak TVN, (…), Wirtualna Polska, Onet (…), wyśmiewają się ze mnie, wrzucają jakieś śmieszne zdjęcia, teksty, manipulują moimi wypowiedziami. Ostatnio też było głośno, tydzień temu, kiedy to „wsadzono mnie do więzienia na osiem lat”, „odebrano mi emeryturę olimpijską”, pomimo tego, że jeszcze nie mam wieku emerytalnego (…). Już założono mi kajdanki (..) Notorycznie niszczą mój wizerunek i rzeczywiście, od tamtego czasu pogorszyła mi się sytuacja finansowa. (…) Powiem wam tylko tyle: ja się was nie boję. Nie odbierzecie mi wiary w Boga, wartości, jakie wyznaję, i moich prawicowych poglądów. Ja już i tak nie mam nic do stracenia. (…) I (..) przesłanie do innych, którzy mają podobne poglądy do moich: żebyście się nie bali, po prostu. Nie można się bać, nie można się dać tej propagandzie.

Długie i emocjonalne oświadczenie spotkało się z żywymi reakcjami. „Ważne przesłanie od naszej Zosi Klepackiej do nas Polaków. Nie bójcie się, nie dajcie się zastraszyć. (…) Wielki szacunek dla Zosi.” – napisał jeden z użytkowników X.

„Gazeta Wyborcza od lat uderza hejtem w Zosię Klepacką, zgodnie z zasadą, że chce zniszczyć każdego, kto nie chce się podporządkować. Zawodniczka nie poddaje się tej nienawiści. Szacunek” – poparł olimpijkę Tomasz Sommer.

Nikt nie powinien ponosić takich konsekwencji swoich poglądów politycznych, jak pani Klepacka, niezależnie od tego, po której stronie politycznej barykady się stoi.