Prawybory prezydenckie w Konfederacji? Braun: Popieram. Dlaczego mielibyśmy wymyślać proch? [VIDEO]

Grzegorz Braun jest za tym, by przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi ponownie zorganizować prawybory w Konfederacji.

Grzegorz Braun był gościem Tomasza Sommera w jego najnowszym programie, który w całości dostępny jest na platformie Rumble. Redaktor naczelny Najwyższego Czasu! spytał świeżo upieczonego europosła o to, czy będzie popierał organizację prawyborów prezydenckich w Konfederacji.

– Popieram koncepcję prawyborów. To się sprawdziło. To się udało w 2019 roku, brawo my, jeszcze z osobistym zaangażowaniem w tę procedurę pana prezesa Korwina – przypomniał Braun.

– I dlaczego mielibyśmy wymyślać proch? Dlaczego mielibyśmy nie użyć tego pożytecznego narzędzia? – zapytał.

– Co sądzisz w takim pomyśle, żeby takie prawybory zrobić teraz we wszystkich miastach wojewódzkich? – zapytał Brauna prowadzący Tomasz Sommer.

Polityk opowiedział się za takim rozwiązaniem i dodał, że pomijając wszystko, jest to „znakomite narzędzie” „propagandowe” i „PR-owskie”.

– Dzięki temu narzędziu, dzięki temu, żeśmy je wprawili w ruch, temat żył i kwestia kandydatury, która zostanie wyłoniona przez Konfederację, weszła do mainstreamu. I stąd ni zowąd, media warszawskie zaczęły żyć tym tematem. I to był moment, w którym pierwszy raz Konfederacja przełamała barierę dźwięku w mediach reżimowych – powiedział Braun.

Tomasz Sommer stwierdził natomiast, że „dobrze wiadomo, że tego typu prawyborcze imprezy, jeżeli one oczywiście dojdą do skutku, no to można już robić na stadionach, bo to nie przyjdzie kilkaset osób, czy tam tysiąc osób, ale jak się zrobi stadion, czy halę jakąś taką większą”.

Dziennikarz próbował się dowiedzieć, czy są plany organizacji takich prawyborów, ale polityk udzielał wymijających odpowiedzi.

– Jeśli chodzi o plany…, no moja wola nie jest dla wszystkich rozkazem i to, co mnie się podoba, nie zawsze znajduje poklask i cieszy się zainteresowaniem wszystkich członków Rady Liderów Konfederacji. Więc zobaczymy – odpowiedział polityk.