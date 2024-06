Zachód drży na myśl o Braunie w Parlamencie Europejskim. „Eurokołchoz musi być zniszczony” [VIDEO]

- Reklama -

Doniesienia zachodniej prasy mówią o obawach związanych z wejściem Grzegorza Brauna do Parlamentu Europejskiego. W rozmowie z Pawłem Chmielewskim wyjaśnił, jak postrzega europarlament i swoją misję w tym miejscu.

– Ja czytam, że w PE – to są nagłówki – boją się, że nadchodzi ktoś, kto będzie zdejmował flagi unijne albo niszczył obrazy z wizerunkiem Altiero Spinellego. Inni piszą strach przed Braunem w Brukseli. Nie zdziwię się, jak mu dadzą ochronę. Czy Pan planuje Brukselę wysadzić w powietrze, że tak piszą? – pytał Chmielewski.

– Podyktujmy do protokołu po pierwsze, że eurokołchoz musi być zniszczony i lepiej byłoby zaprawdę dla nas wszystkich, żeby odbyło się to w procesie rozbiórki kontrolowanej, demontażu planowanego, bo inaczej i tak nam wszystkim się zawali na głowy – wskazał Braun.

– Taki jest problem z każdym sowietem, z każdym totalniackim systemem, że on nieuchronnie zmierza do bankructwa, zmierza do katastrofy. A kiedy ta katastrofa majaczy na horyzoncie, nieodległym, to wszyscy totalniacy ratują się przed bankructwem idąc na wojnę, prowadząc wojnę. I eurokołchoz już tę wojnę prowadzi – dodał.

Braun wskazał, że UE „bardzo energicznie angażuje narody europejskie w wojnę Moskali z Ukraińcami”. – Eurokołchoz jest de facto stroną wojującą z Rosją. I z drugiej strony eurokołchoz poszedł na wojnę z narodami Europy, z narodami państw, które do eurokołchozu zostały wciągnięte – Zielony Ład, dyrektywa budynkowa, pakt migracyjny – to jest przecież ni miej ni więcej wojna hybrydowa z narodami Europy – ocenił.

Braun, pytany, czy w Brukseli zrobi więcej by walczyć z unijnymi absurdami, niż mógłby robić w Polsce jako poseł na Sejm RP, podkreślił, że w zeznaniu majątkowym zaznaczył, iż jest „polskim posłem do europarlamentu”. – Ja nie chcę być eksponentem eurokołchozu na Polskę, ja raczej chciałbym pojmować moją misję jako misję polskiego posła do Mordoru. A jakie ta misja przyniesie owoce, jakie efekty przyniesie moja dyplomacja na rzecz mojego narodu, mojego państwa, no to Państwo ocenicie – dodał.