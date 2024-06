Koniec epoki PiS? Mentzen: Kojarzą się teraz wszystkim ze złodziejami, oszustami, bardzo złymi ludźmi [VIDEO]

- Reklama -

Prawo i Sprawiedliwość rozważa zmianę nazwy partii. Sławomir Mentzen komentował tę kwestię w programie „Graffiti” w Polsat News.

Jarosław Kaczyński wyraził gotowość do zmiany nazwy partii, jeśli przyczyni się to do sukcesu w przyszłych wyborach. Część polityków przyklasnęła takiemu pomysłowi, inni niekoniecznie, a ostateczna decyzja zależałaby pewnie od wyników badań politologicznych i socjologicznych. Czy to koniec pewnej epoki dla PiS?

– Zmiana nazwy partii z PiS-u na Biało-Czerwoni z punktu widzenia PiS-u to bardzo dobry pomysł. PiS-owcy kojarzą się teraz wszystkim ze złodziejami, oszustami, bardzo złymi ludźmi. A biało-czerwoni kojarzą się raczej z atmosferą stadionu piłkarskiego i wiadomo, że parę dni po mistrzostwach Europy czy świata to jest bardzo złe skojarzenie, ale na ogół biało-czerwoni kojarzą się Polakom pozytywnie z jakimś patriotyzmem, przywiązaniem do barw narodowych, więc z punktu widzenia PiS-u taki rebranding jest sensowny – skomentował doniesienia Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Przypomniał, że taki zabieg wykonała Platforma Obywatelska, która „po przegranych wyborach w 2015 roku zaczęła się nazywać Koalicją Obywatelską, żeby Polakom się trochę mniej źle kojarzyć”.

– PiS nie ma problemu z wysokim poparciem, bo ma je wysokie. Ma problem ze zdolnością koalicyjną. Nikt nie chce z PiS-em zawierać jakichkolwiek koalicji. Konfederacja też nie chce zawierać koalicji z PiS-em. Natomiast odpowiadając na pytanie, „Czy PiS się martwi, że coś wyrośnie na prawicy?”, to już za późno. Już wyrośliśmy. W ostatnich wyborach mieliśmy 12%. Więcej głosów niż PSL, Polska 2050 i Lewica razem wzięte. To wyrosło na prawicy – 12%. Jesteśmy trzecią siłą w polskiej polityce. Jeżeli PiS chce się martwić to już za późno. My już urośliśmy – podsumował Mentzen.