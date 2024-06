Łapcie się za kieszenie! Nadciąga gigantyczna podwyżka dla kierowców. Ukraińców nie obowiązuje

- Reklama -

Nadciąga duża podwyżka dla kierowców za badanie techniczne swoich pojazdów. Branża postuluje nawet czterokrotną podwyżkę!

Stawka za obowiązkowy kilkuminutowy przegląd techniczny samochodu osobowego wynosi obecnie 98 zł. Za przegląd samochodu z instalacją gazową trzeba zapłacić 162 zł. Przegląd okresowy motocykla to 62 zł, a ciężarówki 153 zł.

Podwyżki są już pewne. Tłumaczone są tak, że od dwóch dekad cena pozostawała na niezmienionym poziomie, więc czas najwyższy ją podnieść, bo nieustannie rosną koszty działalności, sprzętu. W 2004 roku koszt badania stanowił 11,9 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obecnie to 2,31 proc. minimalnego wynagrodzenia.

„Wysokość opłat za badania została określona w 2004 roku, tj. 20 lat temu i od tego czasu nie była waloryzowana. Przez ten czas drastycznie wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Inflacja liczona narastająco przekroczyła 80 proc., a wysokość minimalnego wynagrodzenia o pracę, które odzwierciedla sytuację gospodarczą, wzrosła o 521 proc. To powoduje, że przychody z opłat za badania techniczne nie pokrywają kosztów ich wykonywania” – oto treść dokumentu, jaki do ministerstwa finansów wysłała branża.

Propozycja jest taka, by badanie techniczne pojazdu kosztowało 10 proc. minimalnego wynagrodzenia. Te wzrasta od 1 lipca 2024 roku do kwoty 4300 zł brutto, co oznaczałoby, że cena badania wyniosłaby 430 zł, czyli aż o 339 proc. więcej niż obecnie. Ponadto branża chce corocznej automatycznej waloryzacji wysokości opłat za badania o wskaźnik inflacji za poprzedni rok.

To postulaty branży, więc można zakładać, że oczekiwania są wysokie, by w toku negocjacji można było z kwoty „schodzić”. Ministerstwo Infrastruktury póki co zapewnia, że od 1 lipca 2024 roku żadnej podwyżki nie będzie.

„W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o wzroście opłat za badania techniczne pojazdów, Ministerstwo Infrastruktury informuje, że nie będzie podwyżek opłat od 1 lipca 2024 r. Nie zostały też rozpoczęte prace legislacyjne nad zmianą przepisów regulujących wysokość stawek opłata za badania techniczne. Nieprawdziwa jest również informacja o uzależnieniu wysokości opłat za badania techniczne pojazdów od wynagrodzenia minimalnego oraz podawana przez media kwota” – poinformował resort.

Prace legislacyjne nie zostały rozpoczęte, ale „analizy” na ten temat są już prowadzone. Jakkolwiek się to nie skończy, kierowców czekają kolejne znaczące podwyżki. Do rosnących cen za paliwo, opłaty rejestracyjne, parkingi, ubezpieczenia OC, zapowiadanych podatków od samochodów spalinowych, dojdzie podwyżka za obowiązkowy przegląd techniczny auta. Kiedy dokładnie miałaby obowiązywać nowa kwota i w jakiej wysokości, tego jeszcze nie wiadomo.

W Polsce obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów osobowych przeprowadzane są raz w roku. Wyjątek stanowią nowe samochody, które przechodzą pierwszy przegląd techniczny po trzech latach od rejestracji, a kolejny po dwóch latach. Przegląd techniczny samochodu jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce, niezależnie od ich wieku, rodzaju czy przeznaczenia. Kara za brak przeglądu technicznego w 2024 r. zagrożona jest mandatem od 1500 do 5000 zł.

Tymczasem na zupełnie innych zasadach po polskich drogach jeżdżą Ukraińcy, którzy samochód mają zarejestrowany w ojczyźnie. Ich nie obowiązują obowiązkowe przeglądy techniczne auta, bo nie podlegają pod prawo unijne.