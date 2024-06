Dyskusja o Polexicie. Mocne słowa Sommera. „Ja rozumiem, że kłamstwo to język UE, ale żeby tak w żywe oczy?”

- Reklama -

„Ja rozumiem, że kłamstwo to język UE, ale żeby tak w żywe oczy?”, „Zapiszcie się w końcu do Lewicy i przestańcie udawać wolnościowców”. To tylko niektóre z cytatów, które padły w burzliwej dyskusji na platformie X. Poszło o Polexit.

Marek Tatała skomentował w serwisie X działania pani europoseł Anny Bryłki, która dąży do Polexitu. „W jaki sposób mają wyglądać przygotowania do objęcia produkcji rolnej i przemysłowe cłami i innymi barierami handlowymi, do zakazu pracy dla Polaków w krajach UE i powrót do kontroli paszportowych i celnych?” – zapytał, wymieniając wszelkie problemy, które rzekomo mają spotkać obywateli po wyjściu z Unii. No i się zaczęło.

Działacze odpowiadają

Na odpowiedź Tomasza Sommera, redaktora naczelnego nczas.info i „Najwyższego Czasu!”, nie trzeba było długo czekać: „Pan Tatała uparcie kłamie. Wyjście z UE nie oznacza tych rzeczy. Czym innym jest UE, czym innym jest Schengen, a czymś jeszcze innym EOG. Po co Pan kłamie, Panie Tatała? Ja rozumiem, że kłamstwo to język UE, ale żeby tak w żywe oczy?”

Na to z kolei odpowiedział Mikołaj Pisarski. „Tomku, Twojemu życzeniowemu chciejstwu przeczy przykład tego, co stało się z UK po Brexicie. A UK miało dużo mocniejszą pozycję negocjacyjną niż kiedykolwiek będzie miała Polska z gospodarką niemal całkowicie zależną od eksportu do krajów UE, zwłaszcza Niemiec.”

To już mocno oburzyło redaktora naczelnego nczas.info: „Wyjście z Eurokochozu to życzeniowe chciejstwo? Mikołaju, wy wszyscy jesteście totalitarystami.” – napisał. – „Naprawdę ta unosząca się w powietrzu głupota usprawiedliwiana kłamstwami w stylu kol. Tatały, to coś absolutnie przerażającego”.

Do dyskusji dołączył się również Radosław Piwowarczyk, redaktor nczas.info, autor książki „Kampania Konfederacji 23′. Brudna prawda”. „Doprawdy »wolnościowcy« broniący socjalistycznego państwa i krzyczący „Unia tak, wypaczenia nie”, to coś zatrważającego.” – ocenił.

Temat ewentualnego Polexitu wciąż wywołuje wśród Polaków wiele emocji. Jak widać nawet wśród zadeklarowanych wolnościowców zdania na ten temat są podzielone.