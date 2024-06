PiS i Konfederacja w koalicji?! Tak twierdzi TEN poseł [VIDEO]

- Reklama -

Jak twierdzi na antenie TVMN poseł PiS Dariusz Stefaniuk, zarówno Sławomir Mentzen, jak i Przemysław Wipler, nie wykluczają koalicji z PiS-em… Inne zdanie ma jednak na ten temat sam Wipler.

„Oni wcale nie wykluczają koalicji” – przekonuje Dariusz Stefaniuk. – „Panie redaktorze, ja rozmawiałem z wieloma ludźmi z Konfederacji, nie wymyślam sobie tego… Z panem Mentzenem, z panem Wiplerem.” A to tylko niektóre z jego rewelacji.

„Przecież dobrze wiemy, że (…) ich lider, czyli pan Mentzen, jest człowiekiem, który chciałby być ministrem finansów i zmienić podatki w Polsce.” – twierdzi. – „Jeśli Konfederacja nie nawiąże z nikim Koalicji, to nigdy nie będzie rządziła.” – zapewnia.

Przemysław Wipler odpowiada

Przemysław Wipler zamieścił na portalu X swój własny komentarz do tych wynurzeń: Mam nadzieję, że Sławomir Mentzen to skomentuje 🙂 Kolega Stefaniuk pytając o taką koalicję usłyszał od niego, że „może”, jeśli przeproszą za Morawieckiego, „Zielony Ład”, „Polski Ład”, politykę covidowa, kleptokrację, kilka innych równie grubych spraw i ukarają i skasują ze swych szeregów winnych. Zapamiętał tylko wstęp do wypowiedzi :-).

Wygląda na to, że niektórych posłów ponosi wyobraźnia… A może po prostu powinni uważniej słuchać, co się do nich mówi.