Warzecha o „fenomenalnym” wyniku Konfederacji. „To bardzo dobry wstęp” [VIDEO]

– Konfederacja odebrała wielu wyborców Prawu i Sprawiedliwości – twierdzi Warzecha. – Wynik bardzo dobry, żeby nie rzec wręcz fenomenalny, najlepszy wynik w historii tej partii. W przyszłości – według dziennikarza – Konfederacja może dobić aż do 20% poparcia.

„To, moim zdaniem, bardzo dobry wstęp do dalszego rozwijania tej bazy wyborców” – tak Łukasz Warzecha skomentował w „Radiu WNET” wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mowa o „fenomenalnym” wyniku Konfederacji i jego znaczeniu na przyszłość.

PIS i Koalicja mają problemy

Jako przyczynę takiego stanu rzeczy publicysta wymienia między innymi kryzys PiS-u. „PiS jest niewiarygodny w oczach wielu prawicowych wyborców” – twierdzi. „Kwestie ukraińskie i covidowe, kształt list, na których znalazło się wiele osób tolerowanych tylko przez twardy pisowski elektorat, wszelkie afery, które wychodzą na jaw – wszystko to podważa i tak już nadszarpniętą wiarygodność PiS-owskich działaczy”.

Nie bez znaczenia jest również zbytnie skoncentrowanie partii wokół osoby Jarosława Kaczyńskiego, co od pewnego czasu ujemnie wpływa na jej rozwój. Z takim problemem boryka się również Platforma, która koncentruje się wokół Tuska. Nie dotyczy to Trzeciej Drogi i Lewicy, ale odnotowały one bardzo słaby wynik.

Unia Europejska zawodzi

Ludziom nie podoba się również Zielony Ład, na co wskazuje wysokie poparcie dla partii prawicowych w całej Europie. Nie tylko Konfederacja odniosła sukces. W Niemczech odnotowano znaczący wzrost poparcia dla AFD, we Francji w siłę rośnie Marine Le Pen. Obrazuje to wyraźny trend, z którym mamy do czynienia.