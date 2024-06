Sommer kontra Pisarski. Poszło o zachowanie Brauna. „Pokazał te kompleksy”

- Reklama -

Libertarianin i prezes Instytutu Misesa Mikołaj Pisarski oraz redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer spięli się w mediach społecznościowych ws. wydarzeń, które miały miejsce na Kopcu Kościuszki.

„Ciekawostka: Kopcem Kościuszki w Krakowie zarządza Komitet ustanowiony w 1820 r. (!) decyzją Senatu jako opiekun monumentu. Decyzja o wywieszeniu flagi Ukrainy od pierwszego dnia agresji rosyjskiej została podjęta JEDNOMYŚLNIE podczas walnego zgromadzenia komitetu” – napisał w swoich mediach społecznościowych Mikołaj Pisarski.

„Poseł Grzegorz Braun nie tylko po raz kolejny pokazuje HAŃBIĄCY brak szacunku do cudzej własności ale także z POGARDĄ odnosi się do działalności historycznych, legalnych instytucji stojących na straży Polskiej Pamięci Narodowej” – dodał wolnościowiec.

Libertarianin stwierdził, biorąc pod uwagę historię i poglądy Kościuszki, że „gdyby Generał Kościuszko żył to jest wysoce prawdopodobne, że na p. Brauna zwyczajnie by napluł za jego hańbiące Polskę czyny”. „Oczywiście gdyby znalazł czas bo znając jego historię i charakter jest wysoce prawdopodobne, że wraz z grupą polskich ochotników walczył by właśnie w Ukrainie o wolność ich i naszą” – dodał.

Z opinią Pisarskiego nie zgadza się Tomasz Sommer, który uważa, że „Kopiec Kościuszki to polski symbol narodowy”, a „wywieszanie na nim obcych flag, to efekt lat tresury narodu polskiego w ojkofobii i wpędzania go w kompleks niższości”.

„W żadnym normalnym kraju, coś takiego by nigdy nie przeszło. Grzegorz Braun tylko pokazał te kompleksy i to, jakie absurdy one wywołują w przestrzeni publicznej. Co do praw własności: kopiec nie jest własnością komitetu. Jest własnością państwa, które ma kod flagowy, który przy pomocy ukraińskiej flagi został złamany. Ale w Polsce nikt nie przestrzega prawa w odniesieniu do symboli” – twierdzi redaktor naczelny Najwyższego Czasu!.