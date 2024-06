Michnik zaatakował Konfederację i „wszystkie Mentzeny tego świata”. Doczekał się twardej riposty [VIDEO]

- Reklama -

Podczas konwencji Lewicy, która odbyła się pierwszego czerwca w Łodzi, nie zabrakło nawiązania do Konfederacji i Sławomira Mentzena. Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Nowej Lewicy, doczekał się riposty prezesa Nowej Nadziei.

W sobotę, w dniu dziecka, w Łodzi odbyła się konwencja Lewicy. Oprócz dobrze znanych medialnych twarzy, takich jak Robert Biedroń czy Joanna Scheuring-Wielgus, na scenie pojawił się także rzecznik Nowej Lewicy, który w swym wystąpieniu nawiązał do Konfederacji i Mentzena.

„Wszystkie Mentzeny tego świata”

Michnik stwierdził, że Konfederacja „tylko udaje, że troszczy się o mężczyzn”. – Robią z siebie obrońców praw młodych chłopaków, żołnierzy na pierwszej linii frontu walki z żarłocznym feminizmem. A tymczasem wszystkie Mentzeny tego świata to tak naprawdę domorośli coache z Internetu, którzy tak naprawdę żerują na niesprawiedliwościach, które spotykają młodych ludzi – powiedział.

– To są obwoźni sprzedawcy kitu, którzy powiedzą Wam wszystko, co chcecie usłyszeć, byle tylko zbić na tym kilka punktów politycznych. To Mentzeny tego świata zatruwają Wam życie. To oni w swoich kancelariach zatrudniają za minimalną albo na darmowym stażu.

To oni doradzają bogatym, jak uniknąć kosztów pracy, żeby łatwiej było Was zwolnić. To oni w końcu doradzają też bogatym, jak uniknąć opodatkowania, za które państwo mogłoby Wam wybudować mieszkanie albo dać lepszą edukację – wymieniał Michnik, a wszystkiemu, kiwając z aprobatą głową przysłuchiwała się wiceminister Scheuring-Wielgus.

– Sławomir Mentzen powiedział kiedyś, że za pracę należy się dom i dwa samochody. To czego zapomniał dodać, to że praca będzie Wasza, a dom i dwa samochody jego – podsumował Michnik.

Co naprawdę mówi Mentzen?

Szpilka wbita na konwencji Lewicy Mentzenowi nie przeszła bez echa. Szef Nowej Nadziei wyjaśnił, co tak naprawdę mówi. „Mentzen to przede wszystkim mówi, że mężczyzna powinien wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Uczyć się, pracować, rozwijać i samemu zarabiać na swoje wydatki” – napisał.

„Każdy jest panem swojego losu. Jedni ciężko pracują i potem dobrze żyją, inni potrafią tylko jęczeć o czyjąś kasę” – spuentował.