Berkowicz w butach Brauna. Dał Hołowni prezent do klęczenia przed Izraelem [VIDEO]

Konrad Berkowicz (NN, Konfederacja) ostro skrytykował postawę marszałka Szymona Hołowni wobec Izraela. Wolnościowiec podarował szefowi Polski 2050 prezent, dzięki któremu wygodniej będzie mu klęczeć.

Berkowicz apeluje o to, by wydalić z Polski ambasadora Izraela w Polsce Ja’akowa Liwnego.

– Od kilku miesięcy Izrael bombarduje rakietami jeden z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie, używa też swojej specjalności białego fosforu, który nie tylko uniemożliwia oddychanie, ale też przykleja się do twarzy i płonie i jedynym ratunkiem jest odciąć sobie policzek. W efekcie przez cztery miesiące wojny z Palestyną zginęło wielokrotnie więcej kobiet i dzieci niż przez ponad 2 lata barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę – stwierdził poseł.

Berkowicz ma szczególne pretensje do marszałka Sejmu. Polityk zarzuca Hołowni, że ma zbyt bezkrytyczną postawę wobec Izraela.

– A pan panie marszałku powiedział wczoraj, że Izrael broni się przed agresją Hamasu i „apelujemy do Izraela, by respektował prawa ludności cywilnej i nie podważamy prawa do obrony”. O Putinie mówił pan, że wgnieciemy go w ziemię. Co gorsza od trzech lat Polska nie ma swojego ambasadora w Izraelu, a Izrael w Polsce ma. I to takiego, który co rusz obraża Polaków – powiedział.

Następnie konfederata zaapelował: – Domagam się wydalenia ambasadora Izraela z Polski, dość polityki na kolanach – powiedział i wręczył marszałkowi nakolanniki.