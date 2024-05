Rolnicy zwracają się do Tuska po niemiecku. „Rozumie tylko język pani Ursuli” [VIDEO]

- Reklama -

Rolnicy, którzy prowadzą w Sejmie strajk głodowy, zwrócili się do premiera Donalda Tuska po niemiecku. Twierdzą, że może on rozumieć tylko „język pani Ursuli”. Chodzi oczywiście o przewodniczącą KE – Ursulę von der Leyen.

Rolnicy ze Związku Rolniczego „Orka”, którzy prowadzą w Sejmie strajk głodowy, są już osłabienie. Zostało ich trzech. Dwie osoby niedawno z Sejmu zabrała karetka pogotowia ratunkowego.

– Kolega ostatni wczoraj wieczorem został zabrany. Wcześniej dwóch w sobotę rano zabrało pogotowie. Po badaniach i po kroplówkach Mariusz się wypisał na własne życzenie. Jego stan był ciężki. Pozwolił mi zdradzić swoja chorobę, miał zapalenie otrzewnej – powiedział Hubert Kraft.

Rolnicy chcą, by premier wyszedł do nich i się z nimi spotkał. Liczą, że stanie się to w 10. dzień strajku, czyli w środę.

– Jeszcze raz apeluję do pana premiera. To nie są przelewki, my chcemy przeżyć ten strajk, ale dlaczego nas zmusza do tego poświęcenia w imię czego – dla jego ego? – pytał Kraft.

Następnie rolnik zwrócił się do Donalda Tuska po niemiecku, na wypadek, gdyby ten rozumiał „tylko rozumie język pani Ursuli”.