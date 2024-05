Euroszrot nadjeżdża! Mentzen: Tusk rozwiązał problem Niemców, którzy nie mieli co zrobić z używanymi elektrykami

- Reklama -

Nowy rządowy program, który ma wejść w życie jeszcze w tym roku, przewiduje rekordowe dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Szef Nowej Nadziei Sławomir Mentzen twierdzi, że jest to działania głównie na korzyść Niemiec.

W środę w Katowicach szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jako inną zmianę podejścia do KPO wskazała zastąpienie w rewizji zakazów czy nakazów – wsparciem. Przykłady to przekierowanie środków na ważne społecznie obszary z części pożyczkowej do dotacyjnej (np. opieka długoterminowa w szpitalach), a także usunięcie podatku od używania samochodów spalinowych i wprowadzenie dopłat do pojazdów elektrycznych.

Minister argumentowała, że to założenie jest tak pomyślane, aby nie powodować wykluczenia komunikacyjnego osób mniej zamożnych lub w obszarach niemetropolitalnych. Jednocześnie wsparcie elektryków jest profilowane: kierowane na pojazdy ze średniej półki, wyższe w przypadku jednoczesnego złomowania pojazdów nieekologicznych.

– I kolejny klocek do układanki: jeżeli inwestycja w produkowany w Polsce częściowo z polskimi technologiami samochód elektryczny Izera okaże się możliwa do realizacji i opłacalna, to oczywiście jest idealne zamknięcie koła, w którym te dopłaty od jakiegoś momentu idą już na samochody produkowane w Polsce. To jest idealne rozwiązanie: środki na Izerę pozostają w KPO – bo jest masa dezinformacji, że to zostało skasowane, a to jest nieprawda – podkreśliła minister funduszy.

Rządowy pomysł w swoich mediach społecznościowych skomentował Sławomir Mentzen. Szef Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji twierdzi, że program pomoże głównie Niemcom – pozbyć się używanych samochodów elektrycznych.

„Ale te 1,6 mld zł na dopłaty do zakupu używanych elektryków z Niemiec to majstersztyk. Nie wiedzieli Niemcy co robić z tymi używanymi elektrykami, których nikt nie chciał, to im Tusk problem rozwiązał :)” – napisał na X polityk.

Za lichwiarski kredyt z KPO dopłacą do… wraków z Niemiec, byle elektrycznych. Ci ludzie całkowicie i ostatecznie zwariowali – skomentował z kolei Tomasz Sommer: