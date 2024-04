Sośnierz jednoznacznie o UE. „Nie widzę powodu, żebyśmy w imię koloru flagi szli na dno z tymi wariatami” [VIDEO]

- Reklama -

Choć Konfederacja oficjalnie nie postuluje wyjścia z Unii Europejskiej, to poszczególni politycy taką opcję jak najbardziej rozważają. Dobromir Sośnierz nie wierzy w reformę UE. Jak mówi, „nie widzi powodu, by iść na dno” razem z unijnymi regulacjami.

Sośnierz, który wystartuje z ostatniego miejsca na Śląsku na liście Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gościł w Polsat News, gdzie mówił o fatalnym kierunku, w którym zmierza Unia Europejska.

- Reklama -

– Nie wierzę w możliwość reformy Unii Europejskiej i od lat powtarzam, że UE inna nie będzie po prostu, ale jeśli moi koledzy z Konfederacji udowodnią, że się da zmienić Unię – zresztą PiS też to obiecywał, wielu polityków w Polsce to obiecywało – to spoko, ja nic nie mam do tego, że byliśmy byli w Unii, która nie będzie nam narzucała głupich przepisów. Jeśli to się uda, to spoko, zostajemy – mówił.

– Natomiast jeśli się nie uda, to nie widzę powodu, żeby iść na dno tylko dlatego, że nas Niemcy pochwalą, poklepią po plecach. Nie widzę powodu, żeby przyjmować takie absurdalne regulacje jak dyrektywa budynkowa, która nas zrujnuje po prostu, jak Zielony Ład, który nas zrujnuje, jak te ograniczenia nakładane na energetykę, które nas po prostu zrujnują. Nie widzę powodu, żebyśmy w imię koloru flagi szli na dno z tymi wariatami, którzy to uchwalają. Albo się opanują, albo do widzenia – zaakcentował Sośnierz.

Redaktor prowadzący stwierdził, że działania UE podejmowane są m.in. w „imię czystego powietrza, zdrowych płuc”. Sośnierz się z tym nie zgodził.

– Tak, bo to powietrze, jak te fabryki przeniosą się poza granicę Unii Europejskiej, to to powietrze nie napłynie do nas zanieczyszczone. Będzie granica dla wiatrów, taki znak postawimy, tu wiatry zawracają z powrotem i tu jest strefa czystego powietrza europejskiego – kpił polityk Konfederacji.

– No tak się nie wydarzy. Unia Europejska ma niewielki wpływ na klimat, jeśli nie żaden. A regulacje, które na siebie nakłada powodują, że po prostu gospodarka, przemysł ucieka z Unii Europejskiej w miejsca, w których tej regulacji nie ma. Tylko taki efekt osiągamy – podsumował Sośnierz.