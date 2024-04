Będzie nakaz aresztowania władz Izraela? Netanjahu naciska na Bidena

- Reklama -

Nie popieramy śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie działań Izraela w Gazie, uważamy, że jest to poza jurysdykcją Trybunału – powiedziała w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Jak informują media premier Netanjahu miał powiedzieć prezydentowi Bidenowi, że obawia się wydania przez MTK nakazu aresztowania.

– Nie uważamy, by leżało to w jurysdykcji MTK i nie popieramy tego śledztwa – powiedziała Jean-Pierre podczas poniedziałkowego briefingu w Białym Domu. Skomentowała w ten sposób doniesienia o przygotowaniach Trybunału do wystosowania nakazu aresztowania dla premiera Netanjahu i m.in. ministra obrony Joawa Galanta.

Według portalu Axios, Netanjahu miał powiedzieć prezydentowi Bidenowi podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej, że obawia się wystawienia nakazu przez MTK. Premier Izraela miał także zwrócić się do prezydenta USA z „prośbą”, by ten uniemożliwił wydanie nakazu wobec izraelskich urzędników.

Portal cytuje też amerykańskich urzędników, według których choć nie ma jasnych informacji co do intencji MTK, to prokurator Trybunału znajduje się pod presją organizacji pozarządowych i niektórych państw członkowskich. Ani USA, ani Izrael nie są państwami członkowskimi MTK.

Sam Netanjahu już w piątek odniósł się do pogłosek, zapowiadając, że „Izrael nigdy nie zaakceptuje żadnych prób MTK, by podważyć jego prawo do samoobrony”.

W poniedziałek do stawienia oporu wobec zamiarów Trybunału wezwał prezydenta Bidena spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Jak stwierdził, takie działania MTK mogą „podważyć interesy bezpieczeństwa narodowego USA”, a brak reakcji Białego Domu mógłby narazić na podobne zarzuty amerykańskich polityków, dyplomatów i żołnierzy.

– Administracja Bidena musi natychmiast i zdecydowanie zażądać, by MTK powstrzymała się od działań, a USA powinny użyć wszystkich dostępnych narzędzi, by uniknąć takiej abominacji – powiedział Johnson w wydanym oświadczeniu.