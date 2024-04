Rosyjski opozycjonista zaatakowany w Wilnie. Sprawców zatrzymano w Warszawie [VIDEO]

- Reklama -

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z litewską policją zatrzymali dwie osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę, do którego doszło w marcu w stolicy Litwy Wilnie. Do zatrzymania jednej z osób doszło na warszawskim Gocławiu.

„Informujemy, że policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z litewską Policją, zatrzymali dwie osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę, do którego doszło w marcu na terenie Litwy. Osoby te były poszukiwane ENA i doprowadzono je do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie wykonano z nimi czynności” – poinformowało w piątek CBŚP na platformie X.

- Reklama -

W akcji brali udział policjanci z oddziału bojowego CBŚP. Podczas zatrzymania użyto granatów hukowych. Akcję wykonano 3 kwietnia, ale dopiero teraz oficjalnie o niej poinformowano.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Litewska policja podała, że dwie zatrzymane osoby to polscy obywatele. „Operacja zatrzymania podejrzanych została zorganizowana w taki sposób, że podejrzani nie mogli stawiać oporu” – poinformował zastępca szefa litewskiego Biura Policji Kryminalnej Saulius Briginas podczas konferencji prasowej w Wilnie.

Podkreślił, że zatrzymani to osoby znane polskim organom ścigania, a w ramach śledztwa przeprowadzono pięć przeszukań.

Śledztwo zostało przeprowadzone przez Litewskie Biuro Policji Kryminalnej i Prokuraturę Okręgową w Wilnie we współpracy z polskimi funkcjonariuszami.

„W tej chwili zatrzymani przebywają w areszcie w Polsce. Obaj zostali uznani za podejrzanych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, istnieje duża szansa, że na Litwie zatrzymanych zobaczymy już w maju i będziemy mogli przeprowadzić czynności przedprocesowe i proceduralne, które uznamy za konieczne” – poinformował litewski prokurator generalny Justas Laucius.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński poinformował PAP, że prokuratura skierowała wnioski o wykonanie przedmiotowych Europejskich Nakazów Aresztowania do Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie i zastosowanie tymczasowego aresztowania zatrzymanych osób. „Postanowieniami z dnia 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie postanowił wykonać Europejskie Nakazy Aresztowania wobec wyżej wskazanych osób i zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie” – podał.

Woliński wyjaśnił też, że „zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego kwestia wykonania europejskich nakazów aresztowania należy do właściwości właściwych miejscowo Sądów Okręgowych. W tej sprawie sądem właściwym prowadzącym aktualnie sprawę dotyczącą wykonania przedmiotowych Europejskich Nakazów Aresztowania jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie”.

Leonid Wołkow to były szef sztabu Aleksieja Nawalnego. 12 marca został napadnięty w Wilnie, gdzie mieszka. Napastnik rozbił okno w samochodzie opozycjonisty i rozpylił mu gaz łzawiący w oczy, a następnie zaczął go uderzać młotkiem.

Według wcześniejszych doniesień litewskich władz atak na opozycjonistę został prawdopodobnie zorganizowany przez służby specjalne Kremla za pośrednictwem zwerbowanej osoby.