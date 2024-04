Sommer: Pewnych rzeczy już nie da się ukryć. Ozdyk: Do TEGO czasu będzie jeszcze w Polsce spokojnie [VIDEO]

- Reklama -

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer gościł w swoim najnowszym programie dr Sławomira Ozdyka. Panowie rozmawiali m.in. o… serialach.



Sommer wyjawił, że ogląda serial „Kanciarze” na platformie streamingowej Netflix, którego akcja toczy się pomiędzy Francją, Niemcami i Austrią.

- Reklama -

Serial traktuje o włamywaczach i pokazuje, według publicysty, „prawdziwy obraz tego, jak to wszystko wygląda”.

Chodzi o wielokulturowość dzisiejszej Europy Zachodniej i zachodniego przestępczego półświatka. – Pewnych rzeczy się już nie da ukryć – przekonywał dziennikarz.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Sommer stwierdził, że bez różnicy, „czy to był Berlin, Wiedeń, czy Marsylia”, to oglądając można się poczuć, jakby to była Tunezja.

– Pan redaktor cały zachwycony, że Netflix pokazał prawdziwe oblicze Europy Zachodniej. Nota bene to prawdziwe oblicze Europy Zachodniej dużymi krokami zbliża się do Europy Wschodniej, w tym do Polski. Szanowni Państwo, poczekajmy do wyborów do Europarlamentu. Do tego czasu będzie jeszcze w Polsce w miarę spokojnie – stwierdził dr Ozdyk.

Gość dodał, że „dopóki Netflix nie pokazał”, to nikt nie wierzył w to, „co my od x czasu u pana redaktora mówimy”.

– Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli – stwierdził dr Ozdyk. – […] ale poważnie – strefy „no go” są, rozszerzają się, nie zmniejszają się. Władztwo gangów muzułmańskich w strefach „no go” rozszerza się, a się nie zmniejsza. Policja ze względu na założony kaganiec poprawnej polityczności udaje, że coś robi. Chłopaki by z chęcią porządek zaprowadzili, ale nie mają jak – uważa gość Tomasza Sommera.

Dr Ozdyk stwierdza, że „tego porządku nie da się zaprowadzić żadnymi humanitarnymi metodami”. – Tam humanitaryzm nie wchodzi w grę z jednego prostego powodu – po drugiej stronie nie ma tego humanitaryzmu – stwierdza gość programu.

Trzeba przyznać, że to bardzo kontrowersyjne stwierdzenie. Żeby przekonać się, co dokładnie miał na myśli dr Ozdyk, zapraszamy do obejrzenia całego programu i zasubskrybowania kanału Tomasza Sommera na Rumble.