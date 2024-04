Więcej ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Zmiany od 1 września

- Reklama -

Już od 1 września 2024 roku w polskich szkołach przybędzie ukraińskich dzieci. Wszystko przez nowe prawo. O zmianach w piątek 12 kwietnia poinformowała wiceminister edukacji Joanna Mucha.

Zmiany wynikają z faktu, że od 1 września 2024 roku ukraińskie dzieci, które przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będą objęte obowiązkiem szkolnym.

Do tej pory dzieci będące obywatelami Ukrainy mogły albo chodzić do polskiej szkoły, albo uczyć się zdalnie z terytorium Polski w szkole ukraińskiej.

Efekt był taki, że część takich dzieci w ogóle wypadała z systemu edukacji. Teraz ma się to zmienić, bo państwo polskie będzie zmuszało ukraińskich rodziców, by swoje dzieci wysyłali do polskich szkół.

– Mamy spore obawy dotyczące dzieci uczących się jedynie online w systemie ukraińskim. Ani my, ani strona ukraińska nie mamy nad tym wystarczającej kontroli, a dzieci mają prawo do zapewnienia im edukacji. To prawo jest jednym z podstawowych praw człowieka – podkreśliła w rozmowie z portalem RadioZET.pl Joanna Mucha. – Musimy więc stworzyć warunki, w których będą mogły realizować to prawo – dodała.

Jest to oczywiście wysoce antywolnościowe rozwiązanie. Dzieci należą do rodziców, a ci mają prawo decydować o tym, czy chcą, żeby uczyły się zdalnie w szkole ukraińskiej, w domu metodą domową, czy w polskiej szkole.