Michał O. jak ks. Popiełuszko? Redaktor TV Republika przekroczył wszelkie granice

Jacek Sobala ostro odpłynął na antenie TV Republika i porównał aresztowanego ks. Michała O. do zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa bł. męczennika ks. Jerzego Popiełuszki.

Ksiądz Michał O., prezes fundacji Profeto, został zatrzymany i usłyszał zarzuty w związku z aferą dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości.

Afera dotyczy dotacji na niemal 100 milionów złotych, którą fundacji przyznał resort sprawiedliwości za kadencji Zbigniewa Ziobry.

Sprawę zatrzymania księdza skomentowano w stacji TV Republika, która środowiskom orbitującym wokół PiS-u zastąpił TVP po tym, jak media publiczne przejęła nowa władza.

W materiale stacji przypomniano nagranie z lutego, na którym ks. O. zwraca się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

– Chcę prosić z całego serca ministra sprawiedliwości, pana profesora Adama Bodnara (…). Chcę błagać pana o pomoc, byśmy przerwali to szaleństwo. Byśmy mogli usiąść do stołu, byśmy mogli jak ludzie w cywilizowany sposób rozmawiać – mówił ksiądz Michał O.

Komentując tę sprawę Jacek Sobala przekroczył wszelkie granice i księdza, któremu postawiono zarzuty za to, że jego fundacja miała czerpać korzyści z sojuszu z władzą, porównał do ks. Popiełuszki, którego bestialsko zamordowano za to, że sprzeciwiał się komunistycznemu reżimowi.

– No i? No i Holland nakręci „Zabić księdza 2”. Na pewno już pisze scenariusz – skomentował nagranie Jacek Sobala. Film, do którego nawiązał prezenter propisowskiej stacji, jest ekranizacją biografii bł. księdza.

To nie pierwszy raz, gdy ten dziennikarz w komentowaniu wydarzeń, zdaje się przekraczać granice dobrego smaku. Niejednokrotnie wyrzucano mu to, że gdy tylko może, przypomina o spotkaniu Donalda Tuska z Władimirem Putinem tak, jakby spotkania przywódców politycznych były czymś dziwnym, a ówczesny premier miał obowiązek przewidywania przyszłym zbrodni rosyjskiego prezydenta.