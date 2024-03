Zamach w Moskwie. Tadżykistan o udziale swoich obywateli: Traktujemy to jak fake news

- Reklama -

Tadżykistan nie otrzymał od Rosji informacji o udziale swoich obywateli w zamachu w Crocus City Hall, obecnie traktuje doniesienia na ten temat jako fake news – przekazało w komunikacie MSZ tego kraju, GDY w mediach pojawiły się doniesienia na temat zatrzymania zamachowców.

MSZ Tadżykistanu zaapelowało o rzetelność i opieranie się wyłącznie na oficjalnych danych – przekazuje niezależny rosyjski portal Meduza.

Jest to reakcja na niepotwierdzone dotąd oficjalnie informacje o zatrzymaniu dwóch podejrzanych o udział w zamachu obywateli Tadżykistanu.

W związku z atakiem terrorystycznym na podmoskiewską salę koncertową Crocus City Hall zatrzymano dwóch mężczyzn – powiadomiła wcześnie w swoim Telegramie m.in. Meduza, powołując się na projekty Baza i Ostorożno, Nowosti.

Według tych doniesień na drodze w obwodzie briańskim, niedaleko od granicy z Białorusią i Ukrainą, zatrzymano samochód, poszukiwany w związku z zamachem pod Moskwą.

