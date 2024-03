Zamach w Moskwie. Jeden ze złapanych podejrzanych terrorystów zdradza szczegóły [VIDEO]

- Reklama -

Liczba ofiar śmiertelnych piątkowego zamachu terrorystycznego w podmoskiewskim Crocus City Hall wzrosła do 115. Jeden ze schwytanych domniemanych sprawców zamachu mówił na gorąco po ujęciu co i dlaczego robił.

W piątek 22 marca wieczorem do hali koncertowej Krokus wdarli się terroryści. Zabijali wszystkich napotkanych tam ludzi, a na koniec podpalili budynek. Do zamachu przyznała się organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie.

Sprawcom udało się zbiec z miejsca zamachu. Jednak ujęto ich w sobotę rano w obwodzie briańskim. Poruszali się białym Renault i prawdopodobnie chcieli opuścić Rosję. Według najnowszych informacji schwytano tam 6 podejrzanych a ogólnie zatrzymano już 11 osób w związku z zamachem.

Wszyscy uciekający Renault podejrzani to obywatele Tadżykistanu. Jeden ze schwytanych na miejscu zaczął mówić co i dlaczego robił. Poniżej zapis zaimprowizowanego przesłuchania.

Tadżyk twierdzi, że przybył do Rosji z Turcji 4 marca.

– Co robiłeś w Krokusie?

– Zastrzeliłem.

– Kogo? Według czyich wskazówek?

– Ludzi.

– Za co?

– Za pieniądze.

– Za ile pieniędzy?

– Około pół miliona.

– Pół miliona czego?

– Pół miliona rubli. (około 22 tys. złotych – przyp. red.)

– Od kogo dostałeś?

– Jeszcze nie otrzymałem, dostałem połowę.

– Gdzie to otrzymałeś?

– Na kartę.

– Na kartę? Gdzie jest karta?

– Wyrzucili wszystkie karty, wszystkie ubrania, nie mieli czasu, był sygnał.

-Skąd zdobyłeś broń?

– Broń oni dostarczyli.

– Kim oni są?

– Nie wiem, pisali na Telegramem, bez imienia, bez nazwiska, bez niczego.

– Sam ich szukałeś, czy oni cię znaleźli?

– Nie, oni napisali do mnie.

– Dlaczego do ciebie napisali? Kazali ci tak po prostu zabijać ludzi?

– Uczyłem się na telegramie, słuchałem tam kaznodziei. Napisał do mnie jego asystent.

– Kiedy do ciebie napisał?

– Około miesiąc temu. Najpierw się poznaliśmy. Potem zaproponował mi pieniądze, zgodziłem się.

– Co zaoferował?

– Proponował pieniądze, za takie morderstwo.

– Konkretnie, kogo zabić?

– Ludzi.

– Jakich?

– Nieważne.

– Wejść i zabić?

– Tak.

Moscow attacker questioning:

Full transcript.

He claims that he arrived from Turkey on March 4.

– What did you do at Crocus?

– Shot them.

– Whom? By whose instructions?

– Of people.

– For what?

– For money.

– For how much money?

– About half a million.

– Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 23, 2024