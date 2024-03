Złodziej udający manekina powrócił do polskich galerii

- Reklama -

Złodziej, który jesienią ub.r. okradał galerie handlowe udając manekina, powrócił. Śródmiejscy policjanci znów zatrzymali 22-latka. Okradał m.in. lokale gastronomiczne w galerii handlowej. Jego łupem padło kilka tysięcy złotych, w tym napiwki pracowników.

Pierwszy raz śródmiejscy policjanci zatrzymali 22-latka, który okradał galerie handlowe, w październiku ubiegłego roku. W witrynach sklepowych udawał manekina i czekał na zamknięcie galerii, wtedy ruszał „na łowy”. Jego celem były punkty handlowe z kosztownościami, tzw. wyspy, oraz lokale gastronomiczne.

Za te przestępstwa, jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna, mężczyzna usłyszał 5 zarzutów dotyczących włamań i kradzieży o łącznej wartości szkody ponad 24 tys. złotych. Prokuratura w styczniu tego roku skierowała do sądu akt oskarżenia. Mężczyzna trafił do aresztu. Na bardzo krótko.

Gdy z niego wyszedł, wrócił na złą drogę. „Wykorzystując okazję, wślizgnął się pod metalową kurtyną do lokali gastronomicznych w jednej z galerii handlowych. Po zamknięciu najpierw skosztował kulinarnych specjałów, a później dokonał serii włamań do kasetek z pieniędzmi. Jego łupem padły również napiwki pracowników. Spowodował straty sięgające kilku tysięcy złotych” – przekazał rzecznik śródmiejskiej komendy sierż. szt. Jakub Pacyniak.

Na szczęście został zauważony przez pracownika ochrony. Próbował ukryć się pod pokrowcem osłaniającym stoisko-wyspę. „Zaalarmowani śródmiejscy policjanci zatrzymali 22-latka i doprowadzili go do komendy” – poinformował policjant.

„Wojciech G. został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty – włamania i usiłowania włamania, za co grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu, prokurator, z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania, wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie” – przekazał prok. Banna.

Sąd podzielił argumentację prokuratury i zastosował dwumiesięczny areszt.