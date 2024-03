Owsiak Honorowym Obywatelem Gdańska. Wspomniał śmierć Adamowicza. „Co nie zabije, to wzmocni” [VIDEO]

- Reklama -

W środę wieczorem w Dworze Artusa odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Jerzemu Owsiakowi. Padły zaskakujące słowa o śmierci Pawła Adamowicza.

Podczas uroczystej sesji rady miasta w Dworze Artusa prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała m.in., że Jerzy Owsiak w wolnej Polsce trwale przełamał naszą polską skłonność do celebracji rocznic ważnych, ale smutnych, heroicznych i tragicznych jednocześnie.

Laudację twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wygłosiła przewodniczącą Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak.

Jerzy Owsiak podczas przemówienia nawiązał do Gdańska, w którym się urodził i spędził pierwsze lata życia. Wspominał ulicę Kartuską i Malczewskiego, kino Wrzos oraz życie dzieci w powojennym Gdańsku.

– Nie ma piękniejszego miejsca niż stare miasto i dźwięki, które mam po dzień dzisiejszy, winiarnia (…), nie wiem, czy jeszcze tam jest, i wszystkie dźwięki wieczornych kroków, ludzi. Miasto wtedy, to był PRL, ale ono nie zasypiało. Tam zawsze ktoś przechodził. Coś się działo. Przepięknie odrestaurowane stare miasto, które podziwiam zawsze. Tylko że wtedy, Motława jeszcze pachniała tymi belami, które były osmołowane – wspominał lata młodości w Gdańsku Owsiak.

Nie zabrakło jednak także wzmianki o zabójstwie poprzedniego prezydenta miasta, Pawła Adamowicza, do którego doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2019 roku.

– To miasto, i nawet ten moment szczególny, którego państwo wspomnieliście, pokazaliście, ale wiemy i ono też było niezwykle ważnym momentem, śmierć Pawła Adamowicza, ale także ona zbudowała nas, ona… co nie zabije, to wzmocni – stwierdził Owsiak.

Podczas uroczystości zagrała Cappella Gedanensis oraz Golden Life.

Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Jerzemu Owsiakowi złożył w styczniu 2024 roku klub radnych Koalicji Obywatelskiej.

Podczas sesji Rady Miasta Gdańska 18 stycznia br. za przyznaniem honorowego obywatelstwa twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy głosowali radni Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko dla Gdańska (łącznie 21 głosów), przeciw byli radni PiS (12 głosów).