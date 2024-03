Warszawa ogranicza płatność gotówką. Odpowiedź na „panujące trendy”

- Reklama -

Warszawa zamawia nowe parkomaty. W większości z nich nie będzie można płacić gotówką. Podobny manewr zastosowano wcześniej w pojazdach komunikacji miejskiej i był to jedynie wstęp do przejścia na płatność całkowicie bezgotówkową. Miasto twierdzi, że gotówka to zbędny koszt.

W warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, która ciągle się rozrasta, będzie wymiana parkomatów. Te obecne stoją 10 lat i miasto uznało, że potrzebne są „nowe urządzenia i nowe rozwiązania technologiczne”.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że w nowych parkometrach będzie możliwość przedłużenia kupionego w parkomacie biletu, płatności mobilnych, a także znaczne ograniczenie płatności gotówkowych.

Urządzenia będą różnić się od siebie wielkością i funkcjonalnością. 1100 parkomatów będzie służyło wyłącznie do opłacania postoju kartą lub blikiem. Jedynie w pozostałych 810 będzie można posłużyć się również bilonem.

ZDM twierdzi, że zmniejszenie liczby parkomatów przyjmujących gotówkę to odpowiedź na „trendy panujące wśród kierowców”, a tak w ogóle gotówka to zbędny koszt, bo do obsługi urządzeń gotówkowych potrzebne są dodatkowe osoby, które przywiozą lub odbiorą monety. Tak jakby systemy informatyczne i cała obsługa płatności bezgotówkowych nie były kosztem.

Wyjaśniono też, że w 2023 roku 14 proc. kierowców płaciło gotówką. Gdy pojawią się nowe parkomaty, odsetek ten będzie spadał, bo kierowcy, parkując w nowym miejscu, po prostu nie będą wiedzieli, czy trafią na automat obsługujący gotówkę, więc w każdym przypadku muszą być przygotowani na opcję bezgotówkową. Podobny manewr jakiś czas temu zastosowano w warszawskiej komunikacji miejskiej. Pasażer, chcący kupić bilet w pojeździe, nie wiedział, czy trafi na biletomat także gotówkowy czy wyłącznie bezgotówkowy. Pewna była jedynie druga opcja. Potem zakomunikowano, że pasażerowie gotówką niezbyt chętnie płacą, więc obecnie można płacić jedynie bezgotówkowo. Zapewne podobny los czeka w następnym kroku kierowców.

ZDM ogłosił przetarg na 1910 parkomatów, ale zaznaczył, że być może domówi kolejnych 800, bo planuje rozszerzyć Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.