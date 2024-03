Rośnie liczba zachorowań na TĘ chorobę. Wszystko przez szczepionki?

- Reklama -

Czeski Państwowy Instytut Zdrowia (SZU) poinformował w poniedziałek o pierwszej w tym roku śmierci osoby zakażonej krztuścem. Zgon nastąpił w lutym. Zmarły mężczyzna pochodził z regionu Hradec Kralove i – jak podano w komunikacie – był w grupie wiekowej od 55 do 64 lat.

Od początku roku w Czechach odnotowano 3 101 przypadków krztuśca. Jest to najwyższa liczba od 60 lat. W ostatnim tygodniu zachorowało 827 osób. Według SZU najwyższa zachorowalność występuje w grupie wiekowej od 15 do 19 lat. To około jednej trzeciej pacjentów.

Eksperci twierdzą, że może to być związane ze zmianą szczepionek od 2007 roku. Mają one mniej skutków ubocznych po szczepieniu, ale tworzą mniej trwałą odporność. Według resortu zdrowia 96 proc. dzieci do jednego roku jest zaszczepionych. Według lekarzy około jedna dziesiąta rodziców nie szczepi dzieci powtórnie w wieku dziesięciu lub jedenastu lat.

W latach 1984-2004 nikt w Czechach nie zachorował na krztusiec, nazywany często kokluszem. Później odnotowano cztery zgony niezaszczepionych niemowląt. Zmarła też jedna osoba w starszym wieku. Ostatni zgon zanotowano w 2023 r.

Czescy lekarze zajmują się także wzrostem liczby występowania innych chorób, przeciwko którym szczepienia są obowiązkowe, a zachorowania występowały tylko sporadycznie. Na początku marca SZU informował o zgonie 82-letniego mężczyzny na błonicę, to był pierwszy taki wypadek od 55 lat.