Minister Bodnar spłaca szefowi NIK Banasiowi dług za pomoc w obaleniu władzy PiS?

Marian Banaś wyznaczony przez poprzedni rząd PiS na szefa NIK szybko popadł z tą partią w konflikt. Nad prezesem Izby Kontroli zaczęły się zbierać czarne chmury w postaci zarzutów i podejrzeń o różne machlojki podatkowe.

Na odwołanie prezesa było już jednak z późno, bo objął go immunitet. Banaś miał się zaangażować w ostatnią kampanię wyborczą i obiecanki wykorzystania pewnych „mocy” kierowanej przez siebie instytucji do „dołożenia” ówczesnej władzy, w tym np. kontroli ujawnienia nadużyć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rządowa telewizja publikując taśmy w przeddzień wyborów, chciała wykorzystać rozmowę Banasia z Chmajem przeciw Konfederacji, z list, której stratował syn prezesa NIK. Banaś na nagraniu wyemitowanym przez TVP Info mówił m.in. o tym, że po to „wsadził” syna na listy Konfederacji, by torpedować ewentualną koalicję tej partii z PiS.

W rzeczywistości, jeśli ta publikacja nawet odebrała głosy Konfederacji, to pewnie na rzecz Trzeciej Drogi i w ten sposób TVP PiS wzmocniła przyszłą „koalicję 13 grudnia”. Zostawmy jednak na boku „wielkich strategów” ówczesnej TVP, którzy w sumie mocno przyczynili się do porażki partii, którą chcieli wspierać.

Prezes Banaś odegrał tak, czy inaczej, pozytywną rolę dla obecnej koalicji, więc ta być może teraz spłaca „dług”. Prokurator generalny cofnął wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK, a śledczy muszą uzupełniać dowody.

Chodzi o śledztwo dotyczące m.in. podejrzeń nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. O zwróceniu materiału do prokuratury w Białymstoku zdecydował minister Adam Bodnar, jako Prokurator Generalny.

Śledztwo prowadzone jest w Białymstoku od 2019 r. Pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu trafił do parlamentu pod koniec lipca 2021 r., ale go nie rozpatrzono. Zdaniem śledczych, Marian Banaś miał zaniżyć w deklaracjach podatkowych za lata 2015-2020 przychody z dzierżawy kamienicy w Krakowie. Według prokuratury, naraziło to Skarb Państwa na stratę ponad 50 tys. zł należnego podatku dochodowego.

Obecnie Prokuratura Regionalna w Białymstoku ponowiła wniosek o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi i poszerzyła go o dwa kolejne zarzuty dotyczące nieprawidłowości podatkowych i ewentualnego przekroczenia uprawnień. Głosowania nad uchyleniem immunitetu jednak nie będzie.