Wipler aspiruje do świata celebrytów? Dziwny wpis w mediach społecznościowych

- Reklama -

Przemysław Wipler umieścił dziwny wpis na „X”, w którym nie kryje podziwu dla Andrzeja Seweryna. Zresztą jego zachwycona mina mówi wszystko…. Wygląda to jakąś dziecinną fascynację światem celebrytów, bo chwali się jeszcze „fotką” z Winicjuszem Bartkowem.

Polityk pisze: „ Po dniu pełnym wrażeń spotkałem w Polsacie wybitnego polskiego aktora, z którym spędziłem w ostatnim tygodniu prawie wszystkie wieczory, oglądając ciurkiem „Rojsta”. Dobra rola Pana Andrzeja! 💪✅ Z obsady tego serialu mam jeszcze fotkę z „Bułą” granym przez Winiego 😈 Ps. Uznania dla kunsztu aktorskiego proszę nie mylić z jakąkolwiek bliskością poglądów politycznych, która tutaj praktycznie na pewno nie ma miejsca 😎

- Reklama -

Co prawda, Wipler zaznacza, że tutaj „nie ma bliskości poglądów politycznych”, ale radosny „selfik” z niezłym aktorem, ale także coraz bardziej skrajnym lewakiem trochę dziwi. Wystarczy przypomnieć nagranie z ub. roku „występu” Seweryna, na którym dyrektor Teatru Polskiego nawoływał, żeby „przyp…” konkurentom politycznym, czyli „faszystom”, „tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom pierd****ym trzeba przyp******lić. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego rozumienia, debat”.

Aktorzy się zmieniają i Seweryn, ostatnio jak ekspert od drag queer, też gra co róż nowe role. Podobno aktor nawołuje już nawet do „pojednania narodu”. Może więc fotka z Przemysławem Wiplerem to jakiś fragment tej operacji?

Internauci byli dla polityka dość bezwzględni. Najłagodniejsze wpisy:

„Z Wajdą sobie Pan zdjęcie jeszcze zrób XD”, „Jak Panu nie wstyd?”, „To bardzo dobry omen, że chwali się pan zdjęciem z jednym z najtwardszych, jak wy to nazywacie🤔 „j***c PiS i konfedereację”,obrońcy praw kobiet i zwolennika pełnej dostępności do aborcji do 12 tyg.”, „Zdjęcia z sekciarzami Tuska… Jeszcze ze Stuhrem sobie zrób”, „Ufff, całe szczęście, że tylko miła fotka, bo przecież mógłby pan Seweryn „przyp….” nawet mimo tego, że Pan nie z PiSu”….