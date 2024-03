Poseł skazany na więzienie za „rasistowskie” i „seksistowskie” memy

- Reklama -

Królestwo Belgii. Były poseł federalny Dries Van Langenhove z prawicowej partii Vlaams Belang został skazany na rok więzienia za to, że na zamkniętej grupie w Internecie, którą założył, ktoś udostępniał rasistowskie i seksistowskie memy oraz rzekomą negację holokaustu.

Wyrok zapadł w sprawie, która dotyczy aktywności posła na czacie internetowym prawicowego ruchu młodzieżowego o nazwie Schild & Vrienden w 2018 roku.

W prywatnej konwersacji miały być tam udostępniane seksistowskie i rasistowskie wiadomości oraz rozsiewana miała tam być rzekoma negacja holokaustu.

Sam poseł twierdzi, że to, co było udostępniane na czacie, to były po prostu memy.

„W dniu dzisiejszym zostałem skazany na rok skutecznej kary pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, 16 000 euro skutecznej grzywny, 6 000 euro grzywny w zawieszeniu, 10 000 euro odszkodowania oraz 10 lat utraty praw obywatelskich, co oznacza, że nie wolno mi już uczestniczyć w polityce” – pisze Dries Van Langenhove w swoich mediach społecznościowych.

„Jednak wieloletnie śledztwo, podczas którego Departament Sprawiedliwości zmarnował miliony euro pieniędzy podatników, pokazuje, że działaczom S&V nie można zarzucić nic innego, jak tylko jakieś memy. Humor. Swoją drogą memy, których sam nawet nie publikowałem” – twierdzi polityk.

Van Lengehove został skazany, jako jeden z założyciel czatu internetowego, na którym były publikowane wiadomości, za które został skazany.

