Dr Bartoszewicz: Dążymy do świata kontrolowanego, wracamy do modelu komunistycznego

- Reklama -

Dążymy do świata kontrolowanego. Elity UE zupełnie nie liczą się ze społeczeństwem. Wracamy do modelu komunistycznego – tak zapowiedź likwidacji gotówki komentuje dr Artur Bartoszewicz.

Pod pretekstem walki z „przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy” Bruksela zamierza znacznie ograniczyć obrót gotówką. Trudności zaczną się już przy 3 tys. euro. Minister finansów Andrzej Domański, w odpowiedzi na interpelację posłów Konfederacji, zapowiedział, że polski rząd unijne przepisy chętnie przyjmie.

- Reklama -

Temat ten był szeroko komentowany na antenie Radia WNET. Dr Bartoszewicz jest zdecydowanie przeciwny ograniczeniom w płaceniu gotówką. Uważa, że „przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy” należy w inny sposób i sugeruje, że prawdziwe powody limitowania gotówki mogą być całkiem inne.

– To jest taka metoda, że jak nie można złapać złodzieja, to się wszystkich nazywa złodziejami. Jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom. Ścigać należy mafię, złodziei, a nie podchodzić do tematu w ten sposób, że każdy jest podejrzany, a więc wprowadzamy limity – powiedział.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Według dr Bartoszewicza fakt, że przepisy wprowadza Unia Europejska, a państwa członkowskie mają się podporządkować „kolejny raz potwierdza, że mamy do czynienia z niekontrolowaną federalizacją całego procesu bycia UE”.

– Państwa narodowe są na drugim tle. Odgórnie następuje uchwalenie i wszystkie państwa członkowskie muszą się podporządkować. Podejmują je instytucje najbardziej oddalone od demokracji, bo niewybrane przez ludzi. Do tego zaczynamy się coraz bardziej przyzwyczajać, a najgorsze w tym wszystkim, że obywatele państw narodowych nie protestują – kontynuuje rozmówca Radia WNET.

– Mamy ogromne lobby, które zarządza systemami płatniczymi. Zabiegają o te wszystkie prowizje z realizowanych transakcji. To są ogromne pieniądze, które można uzyskiwać tylko z tego, że ludzie wykonują transakcje. Zwykłym obywatelom odbiera się wolność, odbiera się prawo do anonimowości. Wszystko ma być jawne. Mamy być pod kamerami, nasza każda decyzja może być analizowana, kontrolowana. To jest świat, do którego zmierzamy, niestety jest to parcie bez zastanowienia – ocenia.

Dziwi się, że nad porządkiem dziennym do tego tematu podchodzą przede wszystkim społeczeństwa, które jeszcze całkiem niedawno żyły pod „komunistycznym butem”.

– Dążymy do świata kontrolowanego. Elity UE zupełnie nie liczą się ze społeczeństwem. Wracamy do modelu komunistycznego – gorzko ocenia limity w płatności gotówką dr Bartoszewicz.