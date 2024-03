Bosak gratuluje Irlandczykom i Portugalczykom. „Oby Europa zmieniała się w dobrym kierunku”

- Reklama -

Choć wszystkie sondaże wskazywały na zwycięstwo postulatów Lewicy, a media jeszcze przed rozpoczęciem referendum uznały sprawę za przesądzoną, mieszkańcy Irlandii zagłosowali wbrew mainstreamowi. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak gratuluje Irlandczykom wyboru.

W Irlandii przeprowadzono referendum nad poprawkami nr 39 i nr 40 do konstytucji. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany treści art. 41.1 i 41.3 konstytucji. Rząd zaproponował, by słowa mówiące, że „państwo uznaje rodzinę za naturalną, pierwotną i podstawową komórkę społeczną” zmienić na „państwo uznaje rodzinę, czy to opartą na małżeństwie, czy też innej trwałej relacji, za naturalną, pierwotną i podstawową komórkę społeczną”, a z fragmentu stanowiącego, że „państwo zobowiązuje się strzec ze szczególną troską instytucji małżeństwa, na której opiera się rodzina, i chronić ją przed atakami” usunąć słowa „na której opiera się rodzina”.

Poprawka nr 40 dotyczyła zmiany treści art. 41.2, który stwierdza, że „państwo uznaje, iż poprzez swoje życie w domu kobieta daje państwu wsparcie, bez którego nie można osiągnąć wspólnego dobra” oraz że „matki nie będą zmuszone przez konieczność ekonomiczną do angażowania się w pracę, zaniedbując swoje obowiązki w domu”. Rządowa propozycją przewidywała usunięcie obu tych fragmentów i zastąpienie ich słowami: „państwo uznaje, że świadczenie opieki przez członków rodziny na rzecz siebie nawzajem ze względu na istniejące między nimi więzi daje społeczeństwu wsparcie, bez którego nie można osiągnąć wspólnego dobra, i będzie dążyć do wspierania takiego świadczenia”.

Frekwencja wyniosła 44 proc. Zaokrąglając, zaledwie 1/3 Irlandczyków poparła zmiany, a 2/3 było przeciwko. Wyniki są dużym zaskoczeniem, bo wszystkie sondaże wskazywały, że obie poprawki zostaną łatwo przyjęte – poparcie dla nich deklarowało około połowy ankietowanych, a przeciwko była jedna czwarta.

Krzysztof Bosak z Konfederacji pogratulował Irlandczykom decyzji. „Gratulujemy Irlandczykom zwycięstwa w wyborach, normalnym Irlandczykom, którzy odrzucili lewicowe propozycje zmiany do swojej Konstytucji, zmieniające definicję rodziny, wykreślające z irlandzkiej Konstytucji wartość macierzyństwa i pracy kobiety w rodzinie; likwidujący możliwość legalizacji muzułmańskiej czy islamskiej poligamii, likwidującej jakieś dziwne związki genderowe” – napisał w mediach społecznościowych.

Jednocześnie pogratulował także Portugalczykom, którzy przerwali trwający od blisko 40 lat monopol na władzę w Portugalii, rządzonej przez socjalistów (PS) lub socjaldemokratów (PSD) we wszystkich dystryktach tego kraju. Konserwatywna partia Chega zdobyła 19 proc. głosów, wygrywając jednocześnie w kilku dystryktach i regionach.

„Gratulujemy Portugalczykom, którzy właśnie wybrali partię antysystemową, prawicową, narodową do swojego parlamentu po wielu latach nieobecności, gdzie prawicę reprezentowała lewica, skąd my to znamy, prawda?” – napisał Bosak, sugerując, że w Polsce takim odpowiednikiem „prawicy reprezentowanej przez lewicę” jest PiS.

„Oby Europa zmieniała się w dobrym kierunku” – wyraził nadzieję Bosak.